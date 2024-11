Premier League: así quedó la tabla de posiciones tras el triunfo del Liverpool de Luis Díaz

Este 24 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada de la Premier League en la que los clubes del fútbol inglés se enfrentaron en busca de sumar más puntos. Los partidos de la fecha 12 de este domingo terminaron con varios resultados inesperados entre los que se destacó el juego entre el Liverpool de Luis Díaz frente al Southampton.

Por un lado, el Tottenham goleó al Manchester City con un marcador de 0-4. Sin embargo, esto no afectó a los Blues, dado que siguen ocupando el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Premier League con 23 puntos.

Después de dos fechas sin ganar, el Chelsea logró derrotar al Leicester City (1-2) con anotaciones de Nicolas Jackson y Enzo Fernández. Por su parte, el Arsenal goleó al Nottingham Forest con un marcador final de 3-0.

Luego, este domingo llegó el turno para el Liverpool de Luis Díaz que se enfrentó al Southampton en el estadio St Mary’s. El futbolista colombiano inició el partido de suplente e ingresó al campo de juego en el minuto 62.

Aunque en esta oportunidad Luis Díaz no hizo anotaciones, sus compañeros Dominik Szoboszlai y Mohamed Salah fueron los encargados de darle la victoria a los Reds con goles anotados en el minuto 30, 65 y 83, respectivamente.

Who’s already excited for next Sunday? 🙋 pic.twitter.com/lLIhvhl2NI

— Premier League (@premierleague) November 24, 2024