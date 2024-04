Video: mujer llevó a su tío muerto al banco e intentó sacar un préstamo a su nombre

Archivado en: •

Los casos en los que algunas personas se aprovechan de la muerte de un familiar para cobrar dinero son cada vez más frecuentes. En esta oportunidad, se conoció un nuevo hecho en el que una mujer se atrevió a llevar el cadáver de su tío a un banco con el fin de pedir un préstamo a nombre del difunto.

El insólito caso se conoció gracias a un video que le está dando la vuelta al mundo en redes sociales. La grabación muestra a la mujer junto al cuerpo sin vida de su tío, intentando hacer que su familiar “firmara” un documento que le permitiría retirar una alta suma de dinero.

Según se conoció, la mujer quería pedir un préstamo a nombre de su tío por 17.000 reales, cerca de 13 millones de pesos colombianos. Sin embargo, la apariencia inerte del hombre hizo que no lograra su cometido.

Mujer llevó a su tío muerto al banco para retirar dinero

En la grabación, que dura poco más de un minuto, se observa a la mujer tomando la mano de su tío e intentando hacer que este firmara el documento que le permitiría cobrar el dinero. Incluso, se ve cómo le coge la cabeza para que no se desgonzara.

«No creo que se encuentre bien», le dijo uno de los trabajadores a la mujer ante el evidente mal estado del hombre. Pese a la advertencia, la mujer continúo simulando que su tío estaba vivo y le dijo: «Si no firmas, no hay manera. Yo no puedo firmar por ti. Firma aquí. Firma para no darme más dolores de cabeza».

Al ver el estado de inconsciencia en el que se encontraba el hombre, los trabajadores de la entidad bancaria decidieron grabar la escena. Posteriormente, decidieron llamar a la Policía, quienes no tardaron en llegar al lugar.

Si bien en la grabación no se ve el momento en el que llegó la Policía, se conoció que las autoridades lograron confirmar que el hombre había muerto unas horas antes de ser llevado al banco. Por lo cual, investigan si la mujer tuvo algo que ver con el fallecimiento de su familiar.

Río de Janeiro, Brasil

el hombre de 68 años

