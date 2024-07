VIDEO: Las mejores inauguraciones de Juegos Olímpicos: Mccartney, Arctic Monkeys y más

Archivado en: •

Los Juegos Olímpicos París 2024, uno de los eventos multideportivos más esperados y significativos de este año, están a punto de comenzar con su ceremonia de inauguración oficial programada para este viernes 26 de julio.

Esta apertura promete ser espectacular, con una hora de inicio prevista alrededor de las 11:30 de la mañana, hora de Colombia, y contará con la participación de estrellas de la música y un impresionante despliegue artístico.

La ceremonia de inauguración de París 2024 tendrá una característica única: un desfile por el río Sena que durará aproximadamente 3 horas y 45 minutos. Además, por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, este espectáculo de apertura será completamente gratuito para el público, lo que añade un toque especial a la celebración.

Las mejores inauguraciones de Juegos Olímpicos

Paul McCartney y Arctic Monkeys inauguraron Londres 2012

Rememorando algunas de las ceremonias de apertura más memorables de los Juegos Olímpicos, una de las más icónicas fue la de Londres 2012. Paul McCartney inició la ceremonia interpretando «Hey Jude» al piano, seguido por la actuación de los Arctic Monkeys, quienes rindieron homenaje a los Beatles con su interpretación de «Come Together» y su éxito «I Bet You Look Good on the Dancefloor». Esta ceremonia dejó una huella imborrable en la historia olímpica.

Céline Dion inauguró Atlanta 1996

Otro momento destacado fue en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, donde Céline Dion, quien actualmente se encuentra en París, actuó en la ceremonia de apertura. Un año antes de lanzar su famoso «My Heart Will Go On», de la banda sonora de Titanic, Céline deleitó al público con «The Power of the Dream», una canción de su cuarto álbum de estudio «Falling Into You».

Freddie Mercury y Montserrat Caballé inauguraron Barcelona 1992

La ceremonia de inauguración de Barcelona 1992 también fue memorable gracias a la canción «Barcelona» de Freddie Mercury y Montserrat Caballé. A pesar de que la muerte de Mercury en noviembre de 1991 impidió que ambos cantaran juntos en la inauguración el 25 de julio de 1992, la voz de estos artistas llenó el Estadio Olímpico de Montjuic, creando una de las aperturas más emotivas y recordadas de los últimos años. «Barcelona» se convirtió en un himno que resonó en todo el mundo.

Witney Houston inauguró Seúl 1988

En los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Whitney Houston ofreció una interpretación magistral que se convirtió en un éxito mundial. Su canción «One Moment in Time» ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal femenina y se convirtió en un himno que animaba a las personas a creer en sí mismas y a superar los obstáculos, en perfecta alineación con el espíritu olímpico.

Con todas estas ceremonias memorables en mente, la expectativa para la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 es inmensa. Se anticipa que este evento será uno de los más espectaculares y emocionantes en la historia de las Olimpiadas, celebrando no solo el deporte, sino también la cultura y la unidad global.