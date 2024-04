Un hincha de Santa Fe escribió la canción más emblemática de Millonarios, ¿cómo pasó?

Archivado en: • •

La rivalidad de Santa Fe y Millonarios es una de las más conocidas del fútbol latinoamericano. Ambos conjuntos capitalinos han protagonizado varias disputas por campeonatos del balompié colombiano.

En conjunto son dos acérrimos rivales, al punto de ‘chicanear’ al otro cada vez que se ven victoriosos en el clásico bogotano.

En el caso de Millonarios, su historia se remonta al año 1938; sin embargo, no fue registrado hasta el año 1946 bajo el nombre de ‘Club Deportivo Los Millonarios’. Su nombre actual fue adoptado en 2010, cuando se reformó como una sociedad anónima.

En su palmarés ha logrado cosechar varios éxitos locales; sin embargo, también es muy reconocido por el fervor de sus hinchas.

A cada partido, los hinchas del ‘embajador’ logran arropar con su calor a los jugadores e impulsarlos en el campo, gracias a varios cánticos que son reconocidos a nivel nacional.

Sin embargo, algo poco conocido es el hecho de que uno de los temas más emblemáticos de la hinchada de Millonarios fue compuesto por un aficionado de Santa Fe.

¿Cuál es esta canción de Millonarios?

Se trata del himno de Millonarios, ‘El cielo es azul y mi pañuelo blanco’. Este reconocido canto de los hinchas del ‘embajador’ fue compuesto por Miguel de Narváez.

Este reconocido compositor colombiano confirmó que fue quien escribió esta canción hace unos días cuando compartió esta anécdota en un podcast.

«Venga les cuento una anécdota interesantísima. Un gran amigo me llama un día, ‘oye Miguel, mira esta canción de Millonarios que hay que hacer’ le colgué. ‘Óyeme Mickey, que pena, se me colgó la llamada hermano, pero esto de Millonarios’ le colgué otra vez. Tercera llamada o cuarta me dice ‘ya entiendo, eres de Santa Fe ¿cierto?’. Obviamente, soy de Santa Fe, y voy y hago el himno de Millonarios» dijo el autor.

Del mismo modo, aunque quienes lo acompañaban en este podcast llamado ‘Táchalo’ hicieron sátira de esta anécdota diciendo que le prohibirían la entrada al estadio de Santa Fe, Narváez aclaró que también se encuentra en proceso de hacer una canción para los rojiblancos.