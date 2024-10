Un 4 de octubre se lanza el álbum ‘Led Zeppelin III’; efemérides de HOY

El 4 de octubre es una fecha que ha dejado una profunda huella en la historia del rock, este día ha sido testigo de momentos clave para la cultura de este género. Desde lanzamientos discográficos que marcaron época hasta trágicos desenlaces están en la lista de las efemérides.

Acá haremos un recorrido por algunos de los acontecimientos más relevantes que han tenido lugar en esta fecha. ¿Lo sabía?

Lanzamiento ‘Led Zeppelin III’

El 4 de octubre de 1970 los integrantes de Led Zeppelin lanzaron su tercer álbum homónimo, ‘Led Zeppelin III’, considerado por muchos como una obra maestra del rock, mostró una faceta más acústica y experimental de la banda, explorando nuevos sonidos y fusionando elementos del folk, el blues y el rock psicodélico. Con temas como ‘Immigrant Song’ y ‘Gallows Pole’, este proyecto consolidó la posición de la banda como una de las más influyentes de su generación y dejó, sin duda, una marca en la historia del rock.

Grabaciones y actuaciones importantes

El 4 de octubre de 1968, The Beatles graban el tema ‘Martha My Dear’, el cual fue incluido tiempo después en uno de los grandes discos de la historia del rock, es decir, su doble álbum The Beatles (1968), popularmente conocido como ‘The White Album’.

Por otro lado, el 4 octubre 1971, Pink Floyd comienza la grabación de su concierto-documental ‘Live At Pompeii’, esto ocurre cerca de las ruinas del Vesubio. Este mismo día, pero de 1975, la banda llega al número 1 en Estados Unidos por su LP ‘Wish You Were Here’.

El 4 octubre 1999 sale el disco ‘Run Devil Run’ de Paul McCartney, un homenaje al rock and roll clásico, fue concebido como una forma de superar el duelo por la pérdida de su esposa Linda.

En este día, durante 2007, se recuerda la llegada de la banda Héroes del Silencio al escenario del Foro Sol, donde más de 60 mil asistentes disfrutan del primero de dos conciertos que ofrecerán en esta ciudad.

Muertes

En este día, pero de 1970, muere de una sobredosis Janis Joplin, una cantante estadunidense que destacada en la época por su espíritu rebelde y su voz dentro del rock y blues.

En 1999, fallece el músico noruego Erik Brødreskift, fue conocido por ser baterista de bandas de black metal Immortal y Gorgoroth. Se apodaba ‘Grim’.