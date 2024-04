Tiktoker reveló el servicio más loco que le salió manejando taxi; lo acusaron de embustero

Archivado en: •

Ser conductor de Uber o de taxi es uno de los trabajos más comunes en los últimos tiempos. Gracias a la comodidad que proporciona esta labor, en algunos casos, varias personas la toman para obtener un ingreso extra.

Este trabajo, del mismo modo, permite conocer a muchas personas gracias a los pasajeros que se transportan día a día, lo que también da lugar a que se puedan acumular muchas anécdotas.

Un ejemplo de esto, fue el usuario de TikTok, ‘El David Medina’, quien a través de su cuenta anunció que le contaría a sus seguidores «el servicio más loco que le había tocado».

Esta historia desató muchas risas, e incluso algunos lo acusaron de inventar la historia.

¿Qué contó el joven?

Durante el video, el hombre empezó contando que un domingo de hace varios años, se encontraba trabajando a las 2:00 a.m. cuando 2 mujeres se acercaron a su carro para solicitarle un servicio.

Esto ocurrió en Bogotá, más precisamente en la calle 85, según relató el conductor.

«Yo frecuento la 85, la zona de bares acá en Bogotá, Chapinero, y todo eso. Entonces, yo estaba estacionado sobre la carrera 15 (…) Habían 2 chicas frente al carro, una me parecía linda y la otra no tanto» dijo el tiktoker.

Según cuenta el joven, un rato después, ambas se acercaron y golpearon su ventana para solicitarle un servicio a Chía. Aunque se trataba de un trayecto largo, Medina accedió, pero advirtió que sería a un precio elevado.

Ya iniciado el trayecto, la joven que le atraía al taxista le pidió dejar primero a su amiga, a pesar de que pasaban primero por su casa, a lo que el conductor accedió.

Una vez que dejó a una de las acompañantes, Medina aclaró que la mujer que quedaba en el taxi le pidió pasar a la parte delantera del carro.

«Ya cuando estaba adelante, empezó a hacerme preguntas, pero como más directas, más privadas, me empezó a decir que si tenía novia, que si no me salían propuestas en este trabajo, que yo estaba lindo» dijo el hombre.

Tuvieron un encuentro sexual en su taxi

En medio de la anécdota, el joven contó que la pasajera se lanzó a besarlo.

«La pasajera se lanzó a besarme, y pues estaba linda, y a mí me gustaba, entonces yo dije ‘uy ojito’, nos besamos, y fue intenso, el caso fue que nos empezamos a besar (…) Ella no quería solo eso, porque, pues el beso daba para más ¿si me entienden? (…) Yo entendí el mensaje, nos pasamos a la parte de atrás, y allá en las sillas de atrás, obviamente hicimos lo que ustedes ya saben» contó entre risas.

Luego del encuentro, el joven empezó a sospechar que la mujer no tenía cómo pagarle, sin embargo, al final de su historia contó sorprendido que efectivamente le pagó.

El tiktoker aseguró que se vieron una segunda vez, pero que luego nada más prosperó.

Lo acusaron de embustero

Aunque su historia generó risas, otros en los comentarios aprovecharon para tomarlo de manera jocosa y asegurar que el joven mentía.

«Cuando se despertó del sueño amaneció orinado», «falta que a esa película le ponga que el carro salió volando» y «suba esa historia a La Rosa de Guadalupe» fueron algunas de las respuestas de sus seguidores. Sin embargo, Medina mantuvo su versión y aseguró que, cada vez que lo cuenta, nunca se lo creen.