The Black Keys, Cuarteto de Nos, y más lanzamientos de este fin de semana en Radioacktiva

La evolución del nuevo trabajo de Linkin Park, la colaboración entre The Black Keys y una eminencia del rock, el nuevo sonido de The Rasmus y más lanzamientos recomendados para este fin de semana con el Planeta Rock.

Linkin Park

El tercer lanzamiento de su nuevo disco “From Zero”, la banda de Mike Shinoda y ahora con Emily Amstrong en la alineación, prepara su concierto en Bogotá el 11 de noviembre en el Coliseo Medplus.

“Over Each Other” se une al catálogo del más reciente trabajo junto a “The Emptiness Machine” y “Heavy Is The Crown”. Esto muestra los diferentes sonidos que han caracterizado a la banda a lo largo de su trayectoria.

El disco se publicará oficialmente el 15 de noviembre de este año y la fanaticada cada vez tiene más ganar de ver esa presentación en nuestro país.

The Black Keys ft. Alice Cooper

La banda de Dan Auerbach y Patrick Cartney quienes se presentarán el sábado 29 de marzo en el marco del tercer día del Festival Estéreo Picnic 2025; lanzan una nueva canción llamada “Stay In Your Grave” en colaboración la gran leyenda del rock, Alice Cooper.

Esta hace parte de la versión extendida del más reciente álbum “Ohio Players” junto a “Mi Tormenta” lanzada con DannyLux y que se publicará oficialmente el 15 de noviembre.

El video hace recordar a los grandes clásicos de películas de terror con los integrantes tocando en vivo.

Cold War Kids

La banda liderada por Nathan Willet entró a grabación el 30 de septiembre de este año. 20 días después sale esta nueva canción “Meditations” y que tendrá la posibilidad de mostrarse en vivo en la gira que están realizando actualmente en los Estados Unidos.

Siendo una banda experimentada, explota con un mensaje auto-reflexivo y que invita a su público dar lo mejor de si.

The Rasmus

Lauri Ylönen junto a su banda The Rasmus llegan a una propuesta más cruda acercándose a los sonidos del Metal Core. Este se combina con sonidos estridentes y beats electrónicos gracias a su nuevo lanzamiento “Rest in Pieces”.

Al mejor estilo de bandas como Bring Me The Horizon, la visualización del sencillo tiene bases en la animación en 3D.

El Cuarteto de Nos

Si hay una banda que ha sabido trabajar sin parar en los últimos años, son los uruguayos de Cuarteto de Nos. Su gira de dos años con el disco “Lámina Once” pasó con presentaciones en ciudades como Bogotá en Festival Cordillera y en el Movistar Arena, y también fuera de capital como Barranquilla, Bucaramanga, Pasto y Pereira.

Ahora vienen con doble lanzamiento de lo que será su nuevo trabajo discográfico “Miren Para Allá” con canciones como “El Perro de Alcibíades” y “Cara de Nada”.

Estos y muchos más lanzamientos se los pueden encontrar en nuestra página web y escucharlos en diferentes programas de Radioacktiva, el Planeta Rock.

Por: Santiago Castro.