Temporada 6 de Cobra Kai: ¿Cuándo se estrenará la segunda parte del final de la serie?

Cobra Kai es una de las series que goza de mayor popularidad a nivel mundial. Esta producción ha ganado gran cantidad de fanáticos gracias al éxito de cada una de sus temporadas.

Para muchos, esta serie sobre artes marciales funciona como una secuela perfecta para Karate Kid (la versión de Daniel LaRusso). De hecho, el propio Ralph Macchio, es quien protagoniza esta serie.

Inicialmente esta serie era emitida a través de YouTube Premium. Sin embargo, sus derechos fueron adquiridos por Netflix algunos años después, siendo esta ahora la plataforma en la que se encuentra.

Este pasado 18 de julio, los fanáticos de esta serie obtuvieron una gran noticia, como lo fue el estreno de la sexta temporada de esta producción, en lo que será su última entrega.

Dicha temporada estará dividida en un total de 3 partes, de cada 5 capítulos cada una, por lo que en su totalidad, esta entrega contará con 15 episodios.

En caso de que desee ver esta nueva temporada, o incluso seguir cada una de los capítulos de esta serie, para así ponerse al día antes de sintonizar la nueva entrega, aquí le contamos como puede hacerlo.

