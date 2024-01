Sorprendente: celular estaba intacto luego de caer 5.000 metros y no era un Nokia

Archivado en: •

Hace unos días, se volvió tendencia una imagen en la que se podía ver que la puerta de emergencia de un avión se había desprendido. Lo curioso es que se acaba de conocer que un celular se cayó cuando esto sucedió y estaba en perfecto estado.

Los pasajeros de un Boeing 737-9 Max de Alaska Airlines vivieron una pesadilla mientras estaban en el vuelo, pues la puerta de salida de la cabina media trasera se cayó, poco tiempo después de que despegaran.

El avión iba al aeropuerto de Ontario, en la ciudad de Los Ángeles, y tuvo que regresar de emergencia a Portland. La ausencia de la puerta causó la despresurización de la cabina a 4.876 metros de altura.

La compañía anunció que luego de los que sucedió, inmovilizaron todas sus aeronaves de este modelo.

“Tras lo ocurrido esta noche en el vuelo 1282, hemos decidido tomar la medida de precaución de inmovilizar temporalmente nuestra flota de 65 Boeing 737-9″, dijo el director general de la empresa, Ben Minicucci, en un comunicado.

Luego de que se cercioró que las personas que iban en el vuelo estaban en perfectas condiciones, se informó sobre un hecho que llamó la atención de muchas personas. Al parecer, un celular se había caído cuando la puerta se desprendió.

Un usuario en Twitter compartió un mensaje en el que contó que se había encontrado un iPhone 14 pro y que aún estaba en modo avión. Además de eso, comentó que el celular estaba en perfectas condiciones.

“Encontré un iPhone al costado de la carretera… Todavía en modo avión con media batería y abierto a un reclamo de equipaje para #AlaskaAirlines ASA1282 ¡Sobrevivió perfectamente intacto a una caída de 16,000 pies!”, escribió el usuario.

El celular sobrevivió a la caída de casi 5.000 metros y siguió funcionando. La pantalla no se rompió y el sistema parece funcionar bien, lo único es que le quedaron un poco de rayones, pero nada totalmente grave.

Muchas personas reaccionaron en redes sociales y se mostraron sorprendidas, pues algunos manifestaban que sus celulares se les han rotó luego de caídas muchos más pequeñas y con menos fuerza.

