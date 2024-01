Imágenes impactantes: avión se incendió justo en la pista de aterrizaje en Tokio

Archivado en: •

En las últimas horas, empezaron a circular impresionantes imágenes del incendio que sufrió un avión de Japan Airlines (JAL) justo cuando estaba en la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Haneda, en Tokio. El accidente desató una urgente evacuación de sus 379 pasajeros y tripulantes a bordo.

El vuelo 516, proveniente del aeropuerto New Chitose en Hokkaido, había aterrizado minutos antes del lamentable incidente, alrededor de las 18 horas locales. Según los informes de la cadena NHK, el avión Airbus A350 se habría empezado a incendiar tras chocar con otra aeronave de la Guardia Costera japonesa.

A pesar de la falta de claridad sobre las causas del incendio, equipos de bomberos rápidamente respondieron al lugar tratando de controlar las llamas. Las imágenes transmitidas por NHK mostraron una intensa columna de humo negro y una gran llamarada que se alzaba desde el avión afectado.

El cuerpo de emergencia logró evacuar a los 367 pasajeros y a los 12 miembros de la tripulación que se encontraban adentro justo al momento del accidente. Por su parte, se desconoce cuál es la situación de los tripulantes del avión de la Guardia Costera. Hasta el momento, se conoce que una persona logró salir de la aeronave y otros cinco están desaparecidos.

Tanto la Guardia Costera como la Agencia Meteorológica de Japón no han confirmado las causas del accidente, señalando que no había condiciones meteorológicas adversas o vientos fuertes en el momento del suceso.

En las imágenes que están circulando en redes sociales se ve el momento exacto en el que el avión se prende en llamas en cuestión de minutos, causando todo un caos en la pista de aterrizaje. Asimismo, hay videos de lo que estaba pasando al interior de la aeronave y la angustia de todos los pasajeros.

