¿Se puede entrar comida al cine? Estas son las políticas de las principales salas de Colombia  

Uno de los planes favoritos de las personas es el cine, cada mes llegan nuevas películas que impactan a la audiencia y despiertan la crítica de los fanáticos y expertos en esta temática. Sin embargo, uno de los debates que se ha abierto en más de una oportunidad es sobre si se puede o no entrar comida externa a las salas de cine del país.

Los expertos de ‘Sí Reclamo’, plataforma que pretende proteger los derechos de los consumidores en Colombia, han hablado sobre el controversial tema y ha abierto un poco el panorama, pero también le explicamos acá lo que dice la ley para las empresas.

El abogado Claudio Castrillón explicó en uno de sus videos que, según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, está prohibido revisar a las personas y las pertenencias de la misma, algo que solo pueden hacer las autoridades públicas. Además, «impedir el ingreso de alimentos similares a los que venden en los cines, puede constituir una cláusula abusiva por violar el derecho a la libre elección que tienen los consumidores». Un ejemplo de país en Latinoamérica que le ha puesto la lupa al tema es Perú, donde se declaró esta práctica como algo abusivo.

→ Mire también: ¿De qué trata la película ‘La Sustancia’? Personas huyen del cine aterrorizados

¿Y en Colombia?

No se ha hecho gran cosa al respecto. En diferentes oportunidades se ha abierto el debate sobre entrar comida externa al cine. No hay ninguna ley en Colombia que prohibida o autorice a los cines impedir la entrada de alimentos que no se hayan comprado allí, sin embargo, si de documentos legales se trata, lo único es la Ley 1480 de 2011, que dice que los consumidores tienen el derecho de recibir productos y servicios en condiciones de calidad, seguridad e información adecuada.

Con esta norma, algunos usuarios reclaman, ya que ampara a los consumidores en situaciones donde sientan que son vulnerados sus derechos.

¿Entonces qué se hace?

Los establecimientos como las salas de cine, que son privados, cuentan con el derecho de admisión, lo que les permite poner sus propias reglas. La mayoría de salas del país impiden el ingreso de alimentos mediante esto, usualmente, explicando que es para mantener la limpieza y el orden en las instalaciones.

Le puede interesar: ¿Qué es Beetlejuice? Origen, significado y por qué es un clásico del cine de culto

Ministerio de Industria y Comercio en el artículo 333 de la Constitución Política afirma que “las salas de cine pueden tener sus propias políticas o reglas internas que atiendan aspectos de salubridad pública y garanticen el goce efectivo de los derechos de los demás usuarios respecto del servicio que se presta”.

En conclusión, constitucionalmente no es ningún delito que prohíban la entrada de comida al cine, sin embargo, no es permitido que sus pertenencias sean revisadas por personal privado.

Políticas de las principales salas de cine de Colombia

Cinemark: la empresa asegura lo siguiente ante la pregunta de si es permitido entrar comida: “apreciado cliente: Cinemark es un establecimiento de comercio dedicado a la exhibición de películas cinematográficas y a la venta de alimentos y/o bebidas. En consecuencia, antes de comprar su boleto, por favor tenga en cuenta que no está permitido el ingreso a este establecimiento con alimentos y/o bebidas».

Procinal: en sus recomendaciones son claros en que “no está permitido el ingreso ni consumo de alimentos ni bebidas que no hayan sido adquiridas en nuestras confiterías y cafés del cinema”.

Cine Colombia: se reservan el derecho de admisión, afirman que solo permiten el ingreso de los alimentos que venden para regular los estándares de higiene y calidad que se necesitan.