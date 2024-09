Revelan cuál sería el precio de la PlayStation 2 si saliera hoy; ¿más que la PS5 Pro?

Archivado en: •

El precio de las consolas de PlayStation se ha convertido en uno de los mayores temas de debate de los últimos días. Esta empresa anunció la salida de la PlayStation 5 Pro para finales de este año, y el costo generó polémica.

En Europa, esta consola será lanzada a un precio de casi 800 euros, mientras que en el resto del mundo, será de 700 dólares aproximadamente. Esto implicaría un costo en pesos colombianos cercano a los 3’000’000.

Para muchos esto ha sido sumamente controversial, en especial por parte de quienes lo consideran excesivo.

A partir de esta temática, en las últimas horas, un usuario en internet publicó los precios que tendrían las consolas de PlayStation si su salida fuera el día de hoy. Estos cálculos fueron realizados a partir de la inflación.

Para muchos, la que más generó curiosidad fue la PlayStation 2. Esta consola no solo es una de las recordadas con mayor cariño y nostalgia por los amantes de los videojuegos, sino también es la más vendida de la historia.

De acuerdo con este internauta, llamado Geoff Keighley, a partir de la inflación, la PlayStation 2 tendría un costo de 546 dólares.

Cabe destacar que el resto de precios se presentan de la siguiente manera:

Here are inflation adjusted prices for mainline PlayStation consoles since launch:

Entre el resto de precios resulta curiosa la disminución de costo entre el PS3 y el PS4. Del mismo modo, la PS1 también sería de las más caras.

A partir de una votación, el mismo hombre realizó una encuesta, dónde le preguntó a sus seguidores sobre el precio adecuado para la PS5 Pro.

En dicho sondeo, resultó como ganadora la opción de 600 dólares

What do you think the right price is for the PlayStation 5 Pro?

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 11, 2024