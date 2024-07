Ramón Jesurún habría sido detenido en Estados Unidos después de la final; esta es la razón

Archivado en: • •

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombia de Fútbol, es una de las personalidades más importantes del balompié sudamericano.

Este mandatario del deporte colombiano dijo presente en la final de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024, en la ciudad de Miami, donde Colombia resultó derrotada por un marcador de 1-0.

Durante este encuentro hubo bastante controversia, incluso desde antes de dar inicio, ya que varios aficionados de Colombia intentaron entrar al estadio sin boleta, lo que derivó en fuerte represión policial.

Sin embargo, quien tampoco parece haber pasado un buen momento luego de la final fue Jesurún. Esto después de que se diera a conocer que el mandatario habría sido detenido en los Estados Unidos.

Durante las últimas horas se viralizó una imagen, a través de la cual se puede ver una aparente acta de registro en contra de Ramón Jesurun. En ella se puede visualizar incluso el número de celda que ocupa.

Esto coincidió con algunos videos publicados luego del partido, donde se podría ver a Jesurún y a su hijo irse a los golpes con el personal de seguridad del estadio.

Dichas grabaciones respondieron a la suspicacia de varios hinchas, quienes se extrañaron al no ver al máximo dirigente del fútbol colombiano en la premiación de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNDOS 2024.

Los videos del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol generaron gran polémica. Sin embargo, esto se suma a la indignación hacia los fanáticos colombianos en redes sociales.

Gran parte de estas críticas se presentaron luego de ver a hinchas invadir el estadio a la fuerza sin boleta, o incluso colarse a través de ductos de ventilación al Hard Rock Stadium.

