¡Quedó en el piso! Novak Djokovic fue golpeado en su cabeza mientras firmaba autógrafos

Novak Djokovic es uno de los deportistas más resaltantes del siglo XXI. El tenista se ha convertido en uno de los más talentosos de su disciplina, siendo uno de los herederos directos del reconocimiento que ya han gozado Rafael Nadal y Roger Federer.

El serbio vio acción hoy en el Masters 1000 de Roma, donde venció sin mayores inconvenientes al francés Corentin Moutet. Sin embargo, el tenista fue el centro de atención por el día de hoy a causa de una grave agresión que sufrió fuera del campo.

Luego de este encuentro, Djokovic fue a firmar algunos autógrafos para quienes fueron a presenciar este partido. Sin embargo, el deportista sufrió una grave agresión.

En los videos publicados en redes sociales se puede ver claramente a Djokovic realizar estas firmas, hasta que le cae una botella en su cabeza.

Esto parecía una clara agresión por parte del público, pero finalmente resultó en un golpe accidental.

Más noticias: Insólito: Jugador del fútbol inglés fue tratado en emergencias por grave adicción

Desde la organización del torneo se publicó un video donde se pudo ver que un hombre en el público en un intento de acercarse a Novak se agacha y la botella se desliza por su bolso, para mala fortuna del tenista, esta acaba cayendo justo sobre su cabeza.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident.

Aunque el golpe pareció fuerte, y el tenista se mostró bastante adolorido ante este inconveniente, horas después, a través de su cuenta de X, el jugador aprovechó para dar calma a sus seguidores respecto a su estado.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24

— Novak Djokovic (@DjokerNole) May 10, 2024