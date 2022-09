Roger Federer y Rafa Nadal: los mejores momentos de la despedida del suizo

Archivado en: •

Este viernes 23 de septiembre quedará en la historia para el mundo del tenis mundial. La despedida del suizo Roger Federer se dio por todo lo alto en el marco de la Laver Cup. Torneo que se lleva a cabo en Londres, Inglaterra.

Recordemos que, Federer a sus 41 años de edad, hace unos días anunció su retirada del tenis profesional en este torneo. El suizo cuenta con más de 1.500 partidos disputados, 20 títulos de Grand Slam y 103 en total en las diferentes categorías ATP.

Para cerrar con broche de oro su formidable carrera deportiva, Federer jugó al lado de otro grande del tenis mundial: el español Rafa Nadal. Con quien en varias ocasiones disputó mano a mano por ser el número 1 del mundo.

Esta dupla se enfrentó a a la dupla conformada por los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

«He hecho esto miles de veces, pero esta se siente diferente. Gracias a todos los que vendrán esta noche», escribió el suizo momentos previos a saltar al campo del The O2 Arena de la capital inglesa.

Antes de su gran despedida, Federer se puso el frac y compartió un desayuno con 3 de los mejores tenistas del mundo: Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray.

