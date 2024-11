Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el triunfo del Liverpool de Luis Díaz

Este 2 de noviembre, se vivió una nueva jornada de la Premier League en la que los clubes del fútbol inglés se enfrentaron en busca de sumar más puntos en la importante competición. Los partidos de la fecha 10 de este sábado terminaron con varios resultados inesperados que ocasionaron un revolcón en la tabla de posiciones en la que el Liverpool de Luis Díaz recuperó su liderato.

Por un lado, el Newcastle derrotó al Arsenal por la mínima diferencia. El resultado terminó afectando a los ‘Gunners’, quienes quedaron en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Premier League.

Luego, el turno fue para el Liverpool de Luis Díaz que se tuvo que enfrentar al Brighton en el estadio Anfield. El guajiro inició el partido de suplente y luego ingresó al campo de juego en el minuto 65.

Aunque en esta oportunidad Luis Díaz no hizo anotaciones, sus compañeros Cody Gakpo y Mohamed Salah fueron los encargados de darle la victoria a los Reds con goles anotados en el minuto 69 y 72, respectivamente. El equipo del guajiro logró remontar el partido luego de que el Brighton anotara su único gol en el minuto 14.

🔴 Liverpool beat Brighton to regain top spot

🔵 Man City suffer defeat away to Bournemouth

🌳 Nott’m Forest continue their impressive start by beating West Ham

♦️ Arsenal lose away to Newcastle

What a day at the top of the Premier League table. pic.twitter.com/HhYkuV32qR

— Premier League (@premierleague) November 2, 2024