¿Por qué el doodle de Google de este 25 de septiembre trata de crispetas? Esta es la razón

Popcorn, crispetas, maíz pira, o palomitas, sea cual sea su denominación, este ‘snack’ se ha convertido en uno de los más populares a lo largo de la historia.

Esta comida es un gran acompañante para las películas, y también para otros momentos de la vida en los que para cualquiera resultan irrechazables unas crispetas.

Justamente, ante la popularidad mundial de este ‘snack’, y la forma en que han acompañado al ser humano por años, Google ha decidido rendirles homenaje durante este 25 de septiembre.

Particularmente, durante este 25 de septiembre, la portada de Google, así como varios apartados de su web presentaron algunos cambios notables.

El logo de Google fue acompañado por un tazón de palomitas, con un panel interactivo que incluso se puede convertir en un atractivo minijuego para los internautas.

Not to be corny, but today’s #GoogleDoodle is a-maize-ingly fun!

We are celebrating popcorn with an interactive Doodle game. Click the Doodle to compete against players around the world with one goal… don’t get (cont) https://t.co/PXxETnrN8H pic.twitter.com/uoxvzBQxkz

— Google Doodles (@GoogleDoodles) September 25, 2024