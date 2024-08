Papa Roach se une a Carrie Underwood en la canción ‘Leave a Light on’

Archivado en: •

Los iconos del rock Papa Roach se unen a la ganadora de 8 premios Grammy, Carrie Underwood, en una nueva grabación de su éxito ‘Leave A Light On (Talk Away The Dark)’. El dueto se grabó en Nashville, Tennessee y continúa la misión de la banda californiana de concientizar sobre la prevención del suicidio y la salud mental.

Junto con la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio (AFSP), que recibirá a perpetuidad las ganancias generadas por la canción de ambos artistas. El lanzamiento también hará conciencia sobre el 988 Suicide & Crisis Lifeline en Estados Unidos y Canadá.

«Nos sentimos muy honrados de que Carrie estuviera abierta a nuestra misión y al escuchar el poder de su voz en esa sesión de grabación nos quedamos boquiabiertos», dijo el vocalista Jacoby Shaddix.

«No sólo su capacidad vocal es inigualable, sino que el impacto de su voz aporta un nuevo significado a nuestra causa y ayudará a personas de todo el mundo. Es un honor que una «Estrella del Rock» dé vida a este tema con nosotros.»

«Soy una gran fan de Jacoby y Papa Roach y fue un honor que me invitaran a grabar ‘Leave A Light On’ con ellos,» dice Underwood. «Es una canción preciosa y el mensaje que hay detrás de ella y la misión de la banda de arrojar luz sobre la prevención del suicidio y la conciencia sobre la salud mental nunca han sido más importantes.»

Una de las canciones favoritas de Papa Roach

‘Leave A Light On’ se interpretó por primera vez en vivo el año pasado con Shinedown y Spiritbox. En cada ciudad, incluida Nashville, donde asistió Carrie Underwood, fan de Papa Roach, la canción fue precedida por un emotivo anuncio de servicio público en video presentado por el líder Jacoby Shaddix.

Se comprometió a hacer una donación a la AFSP en nombre de los asistentes de cada ciudad, que culminó con una donación de 155.000 dólares al final de la gira.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Papa Roach (@paparoach)



Este logro motivó a la banda a comprometerse aún más, rebautizando el single como «Leave A Light On (Talk Away The Dark),» en conjunción con la campaña «Talk Away The Dark» de la AFSP. Prometiendo un ‘royalty’ perpetuo por el uso de la canción, de cualquier manera, a la AFSP, continuando su misión de salvar vidas y llevar esperanza a los afectados por el suicidio.

Los logros de la canción

La canción irresistible ha conectado con el público de todo el mundo y se ha convertido en el duodécimo #1 y el vigésimo #6 Top-10 de la banda, alcanzando el #1 en Rock y el Top-10 en Alternative en Estados Unidos.

Los esfuerzos de la banda por recaudar fondos para la AFSP no han cesado y actualmente se calcula que superan los 250 mil dólares y siguen creciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Papa Roach (@paparoach)

«‘Leave a Light On/Talk Away the Dark’ de Papa Roach ha aprovechado un momento cultural en el que la gente está ansiosa y preparada para el mensaje que contiene la canción: que todos pasamos por momentos difíciles y que todos podemos estar ahí para los demás. Queremos agradecer a Carrie Underwood que se haya unido a Papa Roach para grabar esta nueva e inspiradora versión a dúo, que llegará incluso a más fans y los conectará con la campaña Talk Away the Dark de la AFSP,» declara el director general de la American Foundation for Suicide Prevention, Bob Gebbia.

«También estamos increíblemente agradecidos a Papa Roach y Carrie Underwood por su compromiso de proporcionar a aquellos que luchan con su salud mental información y recursos que pueden ayudar. Estos increíbles artistas están educando al público sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, y están apoyando generosamente la misión de la AFSP de salvar vidas«