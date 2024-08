Padre del futbolista Lamine Yamal fue apuñalado en Barcelona; esto se sabe

Archivado en: •

El padre de Lamine Yamal sufrió un grave ataque en la ciudad de Barcelona. El joven de tan solo 17 años se ha convertido en uno de los jugadores más mencionados en los últimos meses, gracias al gran potencial que posee.

Este delantero que hace parte de la plantilla del Fútbol Club Barcelona se convirtió en tendencia durante la última hora. Sin embargo, en esta ocasión no fue a causa de su talento, sino a un grave ataque sufrido por su padre, Mounir Nasraoui.

Según dio a conocer La Vanguardia, el hombre fue apuñalado en Mataró, una provincia de España, puntualmente en un parqueadero.

