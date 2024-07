Hinchas del Barcelona hacen ‘vaca’ para financiar la compra de un reconocido futbolista

Archivado en: • •

El Barcelona ha mostrado gran interés hacia Nico Williams. El reconocido extremo del Athletic Club de Bilbao ha mostrado gran talento a pesar de su corta edad, por lo que es considerado un gran prospecto para el futuro del balompié.

El mayor interesado en llevarse los servicios de Williams ha sido el Barcelona. Los presididos por Joan Laporta se han fijado en el delantero. Sin embargo, esto no será sencillo.

Luego de un desempeño inmejorable en la Eurocopa 2024, Nico Williams aumentó su valor de manera exorbitante, lo que complica su contratación.

Según Transfermarkt, un sitio especializado en el mercado de fichajes, el valor de Nico Williams está sobre los 70 millones de euros aproximadamente. Esto representó un crecimiento de 10 millones respecto a su valor antes de la Eurocopa 2024.

Si bien el Barcelona es uno de los equipos más reconocidos y poderosos del fútbol europeo, durante los últimos años ha tenido que afrontar varias dificultades económicas.

Aun así, los hinchas del Barcelona no pierden la ilusión, e incluso idearon una curiosa iniciativa, con el fin de poder financiar el fichaje de Nico Williams.

Durante las últimas horas, se han viralizado comentarios e imágenes en TikTok, donde los aficionados del Barcelona han donado al club su granito de arena para poder fichar a Nico.

Barcelona fans are sending donations on TikTok to the team telling them to buy Nico Williams 😂💀 pic.twitter.com/vBBsiCjGiW

— ESPN FC (@ESPNFC) July 18, 2024