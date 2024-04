¡No es su celular! WhatsApp e Instagram se cayeron; estos son los mejores memes

Este 3 de abril de 2024, WhatsApp e Instagram presentaron una caída en sus plataformas y terminó afectando a varios usuarios. Como es de esperarse, los usuarios aprovecharon para hacer memes sobre el fallo en el funcionamiento de estas aplicaciones.

Mire también: Así están robando cuentas de WhatsApp para estafar; muchos se están quedando sin la app

Por un lado, WhatsApp no dejaba enviar mensajes ni en aplicación web o de móvil. Por su parte, Instagram no permitía actualizar el feed, ni cargaba historias.

Whenever whatsapp, instagram or facebook is down👇👇 pic.twitter.com/rlHHVIESkQ

— Ramen (@CoconutShawarma) April 3, 2024