¿Los Simpson predijeron la candidatura de Kamala Harris? Escritor comparte pruebas en X

Desde su debut en 1989, «Los Simpson» ha sido un fenómeno cultural conocido por su aguda sátira y sus predicciones sorprendentemente acertadas. Con más de treinta temporadas, la serie ha captado la imaginación de millones de espectadores al anticipar eventos futuros y ofrecer comentarios mordaces sobre la política y la sociedad.

Esta habilidad para predecir el futuro ha llevado a la serie a ser objeto de atención continua, y recientemente ha surgido una coincidencia que ha vuelto a colocar a «Los Simpsons» en el centro de la conversación pública.

La reciente candidatura de Kamala Harris, tras la retirada del presidente Joe Biden, ha generado un interés renovado en las predicciones de la serie. En particular, un episodio titulado «Bart al futuro» ha captado la atención de los fanáticos. En este episodio, Lisa Simpson asume la presidencia de los Estados Unidos, luciendo un traje violeta y un collar de perlas, detalles que evocan la vestimenta que Kamala Harris usó cuando asumió el cargo de vicepresidenta. Este paralelismo ha llevado a muchos a preguntarse si la serie tenía una visión profética sobre la política estadounidense.

Además de la coincidencia en la vestimenta, el episodio también presenta a Lisa sucediendo a Donald Trump en la presidencia. Este detalle es significativo dado que Kamala Harris se enfrentará al ex presidente en las próximas elecciones del 5 de noviembre. La serie, conocida por sus predicciones audaces, parece haber anticipado no solo el ascenso de Harris, sino también la reelección de Trump, un tema de gran relevancia política en la actualidad.

Al Jean, uno de los creadores de la serie, se pronunció sobre esta sorprendente coincidencia a través de sus redes sociales. Jean comentó: «La ‘predicción’ de Los Simpsons de la que estoy orgulloso de ser parte». Su declaración ha avivado el debate sobre la capacidad de la serie para reflejar acontecimientos futuros con una precisión inquietante.

