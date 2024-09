Luis Díaz, Jhon Durán y más convocados a la Selección que anotaron el fin de semana

A pocos días de una nueva jornada de Eliminatorias, donde la Selección Colombia seguirá su camino hacia el Mundial de 2026, varios de los jugadores que están convocados para enfrentar a Perú y Argentina, fueron fundamentales y protagonistas con sus goles en diversas ligas del mundo.

Desde la Premier League en Inglaterra se reportó Luis Díaz. El de Barrancas, que fue aplaudido y coreado –nuevamente- por la afición del Liverpool después de marcar dos goles en el arrollador triunfo 3-0 de su equipo contra el Manchester United, como visitantes. Imparable el Guajiro, que no fue el único.

🇨🇴 Luis Díaz has now scored MORE Premier League goals against Man Utd than against any other opponent (4)… 🥶📈

pic.twitter.com/hyd23oOhbV

— CentreGoals. (@centregoals) September 2, 2024