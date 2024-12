Liverpool vs. Fulham: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Luis Díaz en la Premier League

El Liverpool de Luis Díaz está pasando por su mejor momento y como prueba de ello está su liderato en la Premier League. El equipo inglés ha demostrado un nivel de juego superior al de sus contrincantes y cada vez está más cerca de llevarse el título del campeonato más importante en Inglaterra.

Aunque Luis Díaz no ha anotado goles en los últimos partidos del Liverpool, el guajiro se ha convertido en pieza fundamental para el club. De hecho, su mejor actuación fue el pasado 5 de noviembre cuando el colombiano marcó un triplete frente al Leverkusen por la Champions League.

Le puede interesar: Champions League: tabla de posiciones tras victoria del Liverpool frente al Real Madrid

Después de derrotar al Girona (0-1), como parte de la sexta fecha de la Champions League, el Liverpool regresa a la acción, pero esta vez en el marco de la Premier League. El equipo de Luis Díaz se enfrentará al Fulham este sábado 14 de diciembre en busca de seguir sumando puntos para asegurar su liderato.

Los Reds llegan al encuentro tras acumular un total de 35 puntos que lo mantienen en el primer lugar de la tabla de la Premier League. Por su parte, el Fulham se encuentra en la décima posición con solo 23 unidades.

El Liverpool se prepara para un nuevo partido por la Premier League. En esta oportunidad, los Reds recibirán al Fulham en el estadio Anfield para disputar la fecha número 16 del campeonato del fútbol inglés.

El partido entre el Liverpool vs. Fulham se disputará este sábado 14 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora Colombia) en el estadio Anfield, en Liverpool.

Mire también: FIFA confirmó las sedes del Mundial de Selecciones 2030; se jugará en Sudamérica

Which match are you most excited for? 🤔 pic.twitter.com/DalWdzi2NB

— Premier League (@premierleague) December 13, 2024