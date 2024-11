Champions League: tabla de posiciones tras victoria del Liverpool frente al Real Madrid

Este 27 de noviembre, se llevó a cabo una nueva jornada de la Champions League en la que se enfrentaron el Liverpool de Luis Díaz con el Real Madrid de Kylian Mbappé. El equipo inglés recibió al club español en el estadio Anfield como parte de la quinta fecha del importante campeonato europeo.

Liverpool y Real Madrid protagonizaron uno de los partidos más intensos de esta jornada de la Champions League. Aunque los dos equipos llegaron al campo de juego con ansias de ganar, solo el club inglés logró quedarse con la victoria.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de goleadores de la Champions League tras la tripleta de Luis Díaz

El juego entre el equipo de Luis Díaz y Kylian Mbappé tuvo un primer tiempo muy reñido que terminó sin goles. Sin embargo, la segunda parte del juego se tornó aún más dinámica por cuenta de las dos anotaciones que le dieron la victoria al Liverpool.

Aunque el Liverpool logró derrotar al Real Madrid (2-0), el partido pudo haber terminado con un marcador diferente por cuenta de los dos penales que fueron errados por ambos equipos.

Tanto el club inglés como el español tuvieron la oportunidad de anotar un gol desde el punto penal, pero Mohamed Salah (Liverpool) y Kylian Mbappé (Real Madrid) desaprovecharon la oportunidad.

La primera oportunidad de cobrar un penal llegó para el Real Madrid en el minuto 61. Sin embargo, Kylian Mbappé falló el tiro. Luego, en el minuto 70, el Liverpool tuvo la opción de marcar otro gol desde el punto penal, pero Salah también erró.

