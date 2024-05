Las impactantes imágenes de la explosión de una polvorería en Soacha este miércoles

Archivado en: •

En las últimas horas, se dieron a conocer las primeras imágenes que dejó la explosión de la polvorería ‘El vaquero’ en Soacha, Cundinamarca, donde las personas que están cerca al lugar lograron captar el momento exacto en el que se vivió este terrible momento que dejó a más de 21 personas heridas, algunas de ellas en estado crítico. Aunque hasta el momento no se conocen los motivos por lo que se ocasionó este accidente, las autoridades ya se encuentran en el lugar para hacer evaluación de lo ocurrido.

La polvoreria es una de las más conocidas en todo el país, es una de las más importantes y quien ha trabajado en diferentes eventos. Es una de las empresas legales en el país que trabajan con este tipo de explosivos. Su funcionamiento se dio desde el año 2000 y nunca se había registrado un accidente de tal magnitud en esta industria.

Leer más: ¿Los recuerda? Revelaron objetos que se veían en las calles de Bogotá hace años y ya no



Según ha dado Natalia Gómez, la directora de Gestión de Riesgo de Cundinamarca, la hora de la explosión fue aproximadamente a las 4:30 pm. y desde entonces, las diferentes unidades de bomberos de las zonas de Cundinamarca están llegando al lugar para poder apagar el fuego y hacer el manejo correspondiente, debido a que la explosión hace que toda la pirotecnia que estaba en esta empresa, se vaya quemando con el paso de las horas por las altas temperaturas.



Seguir leyendo: ¿Cuándo le toca racionamiento de agua? Estos son todos los turnos por zonas para Bogotá

En redes sociales, las personas lograron captar en video el momento exacto de la explosión y de momentos posteriores a la emergencia, donde se puede ver la gigante nube de humo que se podía ver desde diferentes zonas de Bogotá y Soacha, por lo que algunas personas tuvieron que evacuar, para evitar que sufrieran alguna afectación respiratoria, pues el humo es tóxico, junto al olor a la pirotecnia.

🚨#BREAKING: Over 20 people injured following massive explosion at fireworks workshop in Soacha, Colombia.

📌#Soacha | #Colombia

Currently, firefighters are on scene after a massive explosion occurred at Pirotecnicos El Vaquero, a fireworks workshop located on the South Highway… pic.twitter.com/GNjdSwBHMX

— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) May 22, 2024