La plataforma de streaming para ver ‘Rick and Morty: The anime’, ¿Cuántos capítulos tiene?

‘Rick and Morty: The anime’ finalmente fue lanzada, y aquí le contamos los detalles. ‘Rick and Morty’ es una de las series más aclamadas en la historia de la televisión; estos personajes animados se han ganado el corazón de los espectadores con los años.

A través del tiempo, han sido varios los homenajes que se le han rendido a esta serie, en especial por parte de aquellos que demuestran un gran fanatismo por su trama, estilo de humor, y particularidades mostradas en pantalla.

Esta serie originalmente fue lanzada en 2013. Sin embargo, para extender su legado, más de una década después, ha salido al mercado una nueva versión de la misma.

La salida de ‘Rick and Morty: The anime’

Al igual que en la trama original, en esta entrega de la franquicia, Rick y su nieto Morty tendrán una gran cantidad de aventuras para el público, incluyendo inventos científicos, y por supuesto, viajes espaciales.

Para muchos, una nueva edición de Rick y Morty resultaba algo sumamente emocionante. Sin embargo, las primeras imágenes de esta producción desilusionaron a algunos, luego de ver que el estilo ‘anime’ no encajaba muy bien con la serie.

A pesar de esto, la producción fue lanzada el pasado 15 de agosto, y aquí le contamos donde puede verla al detalle.

New look at ‘RICK & MORTY: THE ANIME’ Releasing later this year. pic.twitter.com/Wyxj1A0Dbl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 23, 2024

¿Dónde verla y cuántos capítulos tiene?

La particularidad de esta edición, es que la cantidad de episodios, a comparación de la original, será sumamente reducida.

‘Rick and Morty: The anime‘ tendrá 10 capítulos, los cuales serán estrenados en el formato moderno de las series de ‘streaming’, es decir, 1 episodio por semana.

En caso de que desee ver esta versión de la reconocida serie, podrá hacerlo a través de la plataforma de streaming, MAX.

Por otro lado, en caso de que opte por sintonizar también la opción original, le recordamos que tiene un total de 71 episodios, divididos en 7 temporadas. Estos capítulos también pueden ser vistos a través de MAX, o Prime Video, con una suscripción.

En lo referente a MAX, hay 3 planes, los cuales poseen un costo de: 19.900, 24.900 y 32.900 pesos. Cada variación entre cada uno de ellos implica cantidad de anuncios, las pantallas a usar simultáneamente, y la calidad de las transmisiones.