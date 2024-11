El anime que promete ser el mejor de 2024: lo puede ver en Prime Video

Este 2024 han llegado a salas de cine grandes películas de anime como ’El niño y la garza’, ‘Spy x Family Code: White’, ‘Mononoke’, ‘Your Colors’ y ‘Look Back’, esta última cuenta con una calificación de 8 sobre 10 en IMDb y 90 en Metascore.

‘Look Back’ adapta el one-shot creado por Tatsuki Fujimoto en 2021. Se encuentra protagonizada por Fujino, una estudiante de cuarto grado que publica un manga en el periódico escolar, el cual recibe buenas críticas por parte de sus compañeros.

Pasan los días, y el maestro se le acerca y le cuenta que Kyomoto, una de sus compañeras que falta a clases, también desea publicar su propio manga. Así que el amor al manga las une, pero un suceso hace que todo cambie. Iniciando una desgarradora historia de madurez.

Páginas especializadas como Screen Rant afirman que “ya sea una escena grande y emotiva o algo comparativamente más discreto, la animación siempre hace un gran trabajo al capturar la humanidad del elenco y la historia, haciendo que una historia que ya es excelente sea aún mejor”. La película se encuentra disponible en Prime Video.

Series de anime disponibles en Prime Video

Sailor Moon

Serena es una estudiante de escuela secundaria que conoce a Luna, una gata negra que tiene una mancha en forma de luna en su frente. La gata le revela a Serena que ella es Sailor Moon, una guerrera que tiene como objetivo derrotar a los enemigos de la Tierra. Posteriormente se reúne con otras Sailor y juntas conforman las Sailor Scouts.

Banana Fish

Sigue la historia de Ash Lynx, un joven atractivo que a sus 17 años hace parte de una pandilla en la ciudad de Nueva York. Pero todo cambia luego de que un hombre tiroteado por sus secuaces le entrega a Ash una dirección con dos palabras: Banana Fish.

Estas son las mismas que solía decir Griffin, su hermano mayor, el cual se encuentra inválido. Debido a esto, Lynx conoce a Eiji Okumura, un chico japonés, quien llegó a Nueva York a ser asistente de un fotógrafo, que ha sido atrapado por la pandilla de Arthur, los mismos que quieren terminar con Lynx.

Supercampeones

La serie se encuentra dividida en dos partes, la primera es un remake de Capitan Tsubasa. Mientras que la segunda cuenta las aventuras de Oliver y los demás jugadores dos años después del último campeonato de Japón. Allí Oliver se encuentra en Brasil, mientras que Mark y Tom siguen triunfando en Japón.

My Hero Academia

Este es un mundo donde las personas pueden tener superpoderes, pero Izuku Midoriya nace sin este don. Pero eso no es impedimento para soñar con convertirse en un superhéroe. Luego de realizar una buena acción y ayudar al marón del colegio Katsuki Bakugo al tener un enfrentamiento con un villano, All Might conocido por ser el héroe más grande de todos los tiempos, le entrega su propio poder. Por lo que Izuku ingresa a una escuela estadounidense que entrena a la siguiente generación de héroes.