La insólita razón por la que Alex Ferguson ya no es embajador del Manchester United

El Manchester United es protagonista esta semana, no por el fútbol sino porque ha hecho oficial la terminación de contrato con Sir Alex Ferguson, exentrenador del equipo y quien desde que dejó el banquillo de la dirección técnica, se dedicó a trabajar internamente con y para el equipo.

La razón no es otra que dinero, los nuevos copropietarios del Manchester United, INEOS, decidieron recortar algunos gastos. Entre algunos cambios que se empezaron dar, también decidieron poner fin al trabajo de ‘embajador y director de fútbol’ que desempeñaba Alex Ferguson y por el que recibía alrededor de 2.5 millones de libras anuales.

Según informó Fabrizio Romano, seguido de la prensa internacional, Ferguson seguirá vinculado al equipo como director no ejecutivo. Y claro, seguirá asistiendo y tendrá su lugar en Old Trafford, estadio del Manchester United.

🚨 INEOS have decided to cut Sir Alex Ferguson’s multi-million-pound ambassadorial contract with Manchester United, reports @AdamCrafton_ on @TheAthleticFC.

Ferguson will remain a non-executive director at the club, still obviously welcome to attend Man United games. pic.twitter.com/4uOjJQZqwE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 15, 2024