La conmovedora historia de una pareja que estuvo 38 horas perdida en el mar y sobrevivió

Durante los últimos días, la historia de Kim y Nathan Maker ha conmocionado al mundo. Esta pareja estuvo perdida por más de 30 horas en el mar, y finalmente, después de una intensa búsqueda acabaron siendo encontrados con vida.

La pareja se encontraba realizando actividades de buceo en el Golfo de México, cuando acabaron pérdidos, en lo que se convertiría en una increíble historia de supervivencia.

La forma en que se separaron de su grupo de buceo se debió a una gran tormenta. Esto avivó la marea y generó fuertes corrientes que acabaron alejando a Kim y a Nathan.

Inicialmente, al ver que la corriente se estaba llevando a Kim, Nathan intentó devolverla con el resto del grupo. Sin embargo, esto no pudo ser logrado, e incluso acabaron perdiendo de vista al barco que los guíaba durante su buceo en el mar.

Ante esto, la desesperación los atacó, pero, aun así, vieron la solución en una plataforma petrólera lejana, hacia la cual intentaron nadar, pero no llegaron.

La búsqueda de la pareja fue iniciada de manera incesante, incluso con la ayuda de la Guardia Costera, pero esto no tuvo éxito hasta más de 30 horas después.

En una de las últimas búsquedas, pudieron ser encontrados por un avión de rescate. Esto fue logrado gracias a que la pareja contaba con unas linternas de buceo, con las cuales hicieron la seña de auxilio, lo que pudo ser visualizado por dicha aeronave.

Luego de esto, fueron trasladados al hospital, donde fueron atendidos por las diferentes heridas que les fueron causadas durante este peligroso suceso.

