Esta es la película que inspiró la canción ‘One’ de Metallica: ¿la conoce?

Sin duda alguna, una de las canciones que más reconocen los usuarios de Metallica es ‘ONE’, que fue lanzada en 1998 como parte de su álbum ‘…And Justice for All’, lleva consigo la inspiración de la película estrenada en 1971 ‘Johnny Got His Gun’. Aquí le contamos de qué se trata.

¿De qué trata la película ?

Este film épico antibélico cuenta la historia de Johnny, un soldado estadounidense que lucha por su país durante la Primera Guerra Mundial y quien despierta en una cama de hospital sin ojos, boca, nariz y sin sus extremidades luego de ser alcanzado por una fuerte explosión. A pesar de haberlo perdido todo, este sigue consiente y es capaz de razonar, lo que lo convierte en un prisionero de su propio cuerpo.

Aislado y sin la capacidad de comunicarse de manera convencional, establece un vínculo emocional con una joven enfermera que comprende la profundidad de su sufrimiento. Desesperado, Joe intenta comunicarse con sus médicos golpeando su cabeza contra la almohada en código morse, deletreando «ayuda». Pide ser exhibido en un ataúd de cristal como una advertencia viviente de los horrores de la guerra, pero sus deseos son rechazados por el ejército estadounidense y lo dejan sin esperanza.

Cuando Joe se da cuenta de que no le concederán sus súplicas, incluso su desesperada petición de eutanasia, entiende que está condenado a vivir en su trampa corporal. Aunque una enfermera compasiva intenta ayudarlo a morir, su esfuerzo es frustrado, y Joe queda solo, consciente de que su sufrimiento continuará indefinidamente.

Su relación con la canción

Esta trágica historia fue una de las inspiraciones detrás de la canción ‘One’ de Metallica. En la letra se retrata la angustia y desesperación de un soldado que, al igual que Joe, queda atrapado en su propio cuerpo tras las secuelas de la guerra; su desesperanza se describe perfectamente durante toda la canción en frases como:

‘La oscuridad me aprisiona

Todo lo que veo

Horror absoluto

No puedo vivir

No puedo morir

Atrapado en mí mismo

Cuerpo mi celda de contención’.

Esta es una poderosa denuncia de los horrores de la guerra y la deshumanización que sufren quienes quedan marcados por ella. Con una mezcla de melodías sombrías y riffs agresivos, Metallica logra capturar la esencia del dolor y la impotencia de Joe, creando una obra que sigue resonando.

Por: Emily Camargo Bolaño.