La canción de Nirvana que a Kurt Cobain le daba vergüenza tocar en vivo; era un clásico

El legendario músico se sentía incómodo cada vez que tenía que tocar una de las canciones más icónicas de la banda estadounidense..

La agrupación, liderada por Kurt Cobain , se convirtió en la voz de toda una generación y su música sigue resonando en los oídos de millones de fanáticos de todo el mundo.

La banda, nacida en el pequeño pueblo de Aberdeen, Washington, a finales de los 80, irrumpió en la escena musical con un sonido crudo y cargado de una energía que, hasta ese momento, no se había escuchado nunca.

Kurt Cobain, como compositor, vocalista y guitarrista, fue el alma de Nirvana. El músico logró conectar con una audiencia juvenil, que se identificaba con su mensaje de rebeldía, gracias a su voz cargada de angst y sus letras introspectivas.

En 1991, con el lanzamiento de «Nevermind», Nirvana alcanzó el estrellato global. El álbum, impulsado por el éxito del sencillo «Smells Like Teen Spirit», catapultó al grunge a la cima de las listas de popularidad y marcó un antes y un después en la historia del rock.

La canción de Nirvana que a Kurt Cobain le daba vergüenza interpretar

Aunque Nirvana contó con un repertorio lleno de éxitos, que aún resuenan en la actualidad, había una canción en específico que Kurt Cobain prefería no cantar en vivo porque le daba ‘vergüenza’ interpretarla. Se trató de “Smells Like Teen Spirit”.

El impacto cultural de Nirvana y su canción «Smells Like Teen Spirit» va más allá de la simple popularidad. Esta canción se convirtió en un himno para toda una generación. Sin embargo, a pesar de catapultar a la banda a la fama mundial, Kurt Cobain desarrolló una relación complicada con este éxito.

En una entrevista con Rolling Stone, Cobain confesó que hubiera deseado sacar dicha canción de sus setlists: «Ni siquiera recuerdo el solo de guitarra de ‘Teen Spirit’. Me tomaría cinco minutos aprenderlo en la sala de catering… Todavía me gusta tocar ‘Teen Spirit’, pero es casi una vergüenza tocarlo”.

Según reveló el músico en aquella entrevista, no le gustaba interpretarla precisamente por el éxito que esta había ganado. Pues la canción no era mala, pero la fama que tuvo la composición, no fue de total agrado para Kurt.

A pesar de la incomodidad de Cobain con «Smells Like Teen Spirit», 30 años después sigue siendo un himno icónico de Nirvana. Sin embargo, es importante recordar que este éxito representa solo una fracción de la calidad y el legado musical de la banda.