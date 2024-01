La buena noticia para los que van al FEP 2024; tendrán un día de descanso

Archivado en: •

Si usted no estaba seguro en asistir los cuatro días del Festival Estéreo Picnic 2024 porque piensa que tal vez no lo resiste, aquí le tenemos una buena noticia. El siguiente festivo que va a haber en Colombia, será justamente por las fechas del evento.

En este 2024, al igual que en el 2023, se realizarán cuatro días de festival y la diferencia es que ya no será fuera de Bogotá, sino en el Parque Simón Bolívar. Es decir, las personas van a poder disfrutar de todos los artistas internacionales y nacionales en la capital.

Además de eso, una noticia que puede alegrar a muchas personas es que en ese fin de semana hay un festivo. Es decir, todas las personas van a poder descansar un día y no tienen que iniciar la semana con el cansancio acumulado.

El Festival Estéreo Picnic se hace desde el jueves 21, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 y el lunes se celebra el Día de San José, por eso es festivo.

Si usted quiere más buenas noticias, esa semana solamente se van a trabajar dos días, pues es el jueves y viernes son días santos. Es decir, la mayoría de las personas no van a laborar.

Si se está animando, aquí les dejamos el cartel para el Festival Estéreo Picnic.

Jueves:

Paramore, Limp Bizkit, Hozier, Thirty Seconds to Mars, King Gizzard & The Lizard Wizard, Rina Sawayama, Bad Gyal, Zhu, Floating Points, Future Islands, Laura Péres, Maca & Gero, Tonall, Buha 2030, Mala Bengala, Lucas Hill, Mariscos

Viernes:

Sza, Sam Smith, Greta Van Fleet, Phoenix, Black Coffee, James Blake, Proyecto Uno, Dove Cameron, Arca, Four Tet, Omar Apollo, Nothing But Thieves, Overmono, Verraco, Akrila, Divino Niño, Irepelusa, Marta Fuma, Saikoro, Okraa, Ana María Gramas.

Sábado:

Feid, Placebo, M.I.A., Grupo Frontera, Tainy, Who Made Who, The Blessed Madonna, Fruko y sus Tesos, Poolside, Kittin, Peyair, Dillom, Nuclear Digital Transistor, Homie! + El Kalvo, Afro Legends, Lolabúm

Domingo

Blink-182, Arcade Fire, The Offspring, The Blazem Kevin Kaarl, Nicki Nicole, Jaden, La Etnnia, YSYA, Latin Mafia, Oblivion’s Mighty tresh, Verito Asprilla, Ruzto, Los Dinosaurios Murieron Ayer, Selene, Volcán, Caballos de Fuerza.

Será en Bogotá

La organización de evento aseguró que va a ser una experiencia “apoteósica”. Esto porque que se realice en el parque Simón Bolívar significa menos tiempo en el desplazamiento.

Además de eso, se tendrá más facilidad para el transporte y los hospedajes que se pueden conseguir más cercanos al festival.

La pregunta que muchas personas tenían era sobre el tema del espacio y se confirmó que se va a usar más espacio del que se usaba en Briceño. Es decir, es un parte de tranquilidad para todos los usuarios porque van a poder disfrutar totalmente de un mundo distinto.

También se aclaró que para el Estéreo Picnic se va a tener disponibilidad de espacios que no se había usado en eventos anteriormente. Se tendrá la misma cantidad de tarimas y también calidad de producción.