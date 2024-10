John Lennon cumpliría 84 años hoy 9 de octubre; recordamos a este y más artistas

Entre los hechos más relevantes de la música que sucedieron en un día como hoy 9 de octubre, es de resaltar el nacimiento de John Lennon, quien estaría celebrando su cumpleaños número 84. A pesar de su trágica partida, su legado sigue vivo y su voz sigue cautivando a nuevas generaciones.

Desde sus inicios con The Beatles hasta su carrera como solista marcada por su activismo y canciones atemporales como ‘Imagine’, Lennon dejó una huella memorable en la cultura popular.

via GIPHY

Lennon fue asesinado a tiros cuando apenas tenía 40 años, es decir, en 1980. Fue un fanático que estaba obsesionado, identificado como Mark David Chapman, de 68 años.

Canciones como ‘Strawberry Fields Forever’, ‘Revolution’ y ‘Give Peace a Chance’ son solo algunas de las joyas que nos legó, ganó siete premios Grammy, incluidos dos premios a la trayectoria, cinco premios BRIT, incluidos dos premios especiales por contribución destacada a la música, 21 premios NME, 15 premios Ivor Novellos y un Oscar.

Otras efemérides de HOY

El 9 de octubre de 1944 nació el bajista de los Who, John Entwistle, quien se unió a la banda en 1964, pero también lanzó varios álbumes en solitario a lo largo de su carrera como ‘Smash Your Head Against the Wall’ (1971) y ‘Whistle Rymes’ (1972). Murió a sus 57 años.

El mismo día, pero de 1948, nació Jackson Browne, considerado una figura prominente en la escena folk rock y de cantautores de los años 70. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2004 y en el Salón de la Fama de los Compositores en 2007.

Desde su sitio web oficial resaltan que su álbum debut salió a la venta en Asylum Records de David Geffen en 1972. Desde entonces, ha publicado catorce álbumes de estudio, cuatro colecciones de presentaciones en vivo, dos recopilaciones de “lo mejor de”, dos DVD y varias grabaciones de sencillos.

Este día, pero de 1958, nació Al Jourgensen, líder del grupo de rock industrial Ministry. En 1959, Thomas Wydler, miembro de Nick Cave and The Bad Seeds y en 1975 nace Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, sí, igual que su padre.

Otras cosas importantes:

9 octubre 1981: The Rolling Stones actúan en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

1987: se publica Tunnel of love de Bruce Springsteen

1989: Queen publica el tema ‘ Scandal ‘, dentro de su LP ‘ The Miracle ‘.

publica el tema ‘ ‘, dentro de su LP ‘ ‘. 1991: sale el single ‘Can´t Stop This Thing We Started’ de Bryan Adams.