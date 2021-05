Iron Maiden quedó por fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció los artistas elegidos para hacer parte de la institución; Foo Fighers, Tina Turner, The Go-Go’s, Jay-Z, Carole King y Todd Rundgren fueron los seleccionados, mientras que Iron Maiden y Rage Against The Machine, quienes también estaban nominados, quedaron por fuera del museo.

Además, se anunció que los músicos LL Cool J, Billy Preston y Randy Rhoads también estarán dentro, y recibirán el premio a Musical Excellence Award; al igual que Kraftwerk, Gil Scott Heron y Charley Patton, quienes se llevarán el Early Influence Award.



Estos anuncios despertaron la polémica entre los fanáticos de Iron Maiden por haber quedado por fuera de este reconocimiento. Sin embargo, los seguidores de Foo Fighters aplaudieron el logro, a pesar de que esta no sería la primera vez en la que Dave Grohl aparecería en el salón, ya que en 2014 hizo parte del museo con Nirvana.

El próximo 30 de octubre se llevará a cabo la ceremonia de reconocimiento a estos artistas por haber ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll; tendrá lugar en el Rocket Mortgage FieldHouse en Cleveland, Ohio, y será transmitida por HBO Max.