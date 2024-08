Jacoby Shaddix, de Papa Roach, reveló canción que lo ayudó a mejorar su salud mental

Archivado en: • •

Jacoby Shaddix es una de las personalidades más reconocidas del mundo del rock y el nu metal. El vocalista de Papa Roach ha conseguido gran éxito a través del tiempo, gracias a varias canciones que han quedado tatuadas en la memoria de sus fanáticos.

En el año 2022, Papa Roach lanzaba su álbum ‘Ego Trip’. En ella incluía varios éxitos de gran magnitud, y también una canción en particular llamada ‘Leave a Light On (Talk Away the Dark)’.

Este tema guarda un significado especial para sus fanáticos, y también para Shaddix, especialmente por la forma en que se refiere a la salud mental, y también a los suicidios.

Jacoby Shaddix y la canción de Papa Roach que le ayudó a mejorar su salud mental

A lo largo de su trayectoria, Papa Roach ha lanzado varios éxitos, los cuales guardan un importante significado, especialmente en lo que se refiere a la salud mental.

Entre algunos de ellos se pueden mencionar ‘Scars’, ‘Help’ o incluso ‘Last Resort’. Sobre esta última, Shaddix en entrevista con Radioacktiva hizo una particular revelación.

El artista explicó que la música ha sido un apoyo sumamente importante para su salud mental. Sin embargo, mencionó esa canción de forma concreta al referirse a un tema que lo haya ayudado.

«Last Resort, nuestra primera canción. ¿Sabes a lo que me refiero? ‘Last Resort’ fue un grito de ayuda y querían censurarla. La censuraron mucho en MTV hace tiempo» dijo Shaddix.

Del mismo modo, el artista mencionó lo difícil que fue tocar el tema del suicidio en este éxito.

«La conversación sobre el suicidio era muy… Tabú, porque pensaban que inspiraríamos e influenciaríamos a la gente a quitarse la vida. Y es todo lo contrario, descubrimos que abrió una conversación entre nuestros fans» dijo el artista.

De hecho, Shaddix también explicó que se siente agradecido cada vez que sus fanáticos le hablan de canciones o discos que les salvaron la vida.

En caso de que desee escuchar de la propia voz de Shaddix el significado de esta canción, y también, más particularidades sobre su canción ‘Leave a Light On’, arriba les dejamos la entrevista completa que tuvo el artista con nosotros en Radioacktiva.