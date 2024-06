¿IntensaMente 2 tiene escenas post-créditos? Le contamos sin hacer spoiler

Archivado en: •

‘IntensaMente 2’ por fin llegó a todos los cines del país. Este 13 de junio, los fanáticos pudieron disfrutar del estreno de una de las películas más esperadas de Disney y Pixar. Esta secuela llega nueve años después de la exitosa producción ‘IntensaMente’, lanzada en 2015, que recibió toda clase de halagos y buenos comentarios.

La segunda película de ‘IntensaMente’ llegó con nuevas emociones en la mente de Riley. A las ya conocidas como Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Disgusto se le suma la Ansiedad, propia de la etapa de adolescencia por la que está pasando la protagonista de la película.

A medida que Riley empieza a crecer aparecen otra serie de emociones, como el Aburrimiento, la Envidia y la Vergüenza, que hacen que la mente de Riley pase por una montaña rusa. La trama de ‘IntensaMente 2’ se centra en los cambios emocionales y psicológicos propios de la etapa de adolescencia por la que está atravesando la protagonista.

Durante este jueves, las principales salas de cine del país se llenaron con miles de asistentes que querían convertirse en los primeros en ver ‘IntensaMente 2’. Cinemark, Cine Colombia, Cinépolis, Procinal, tendrán por varios días en su cartelera a la película de Disney.

¿IntensaMente 2 tiene escenas post-créditos?

Cada vez que se estrena una película en cine es normal que las personas se pregunten por si hay escenas post-créditos. Este tipo de escenas suelen dar una idea sobre la posibilidad de que haya una continuación de la producción o simplemente muestran algo inédito que no se conoció durante el filme.

En el caso de ‘IntensaMente 2’ las personas sí deberán esperar en la sala de cine al finalizar la película, dado que hay una escena que se presenta después de los créditos. En ese sentido, esta producción no termina propiamente con el fin de la historia.

¿Habrá una tercera película?

Kelsey Mann, director de IntensaMente 2, reveló en entrevista con ComicBook que la producción contaría con otra secuela debido a que recibieron varias ideas cuando estaban en el montaje final de la segunda parte de la película de Disney y Pixar.

“Me encanta este mundo. Es un mundo fantástico para jugar, y las ideas surgen de jugar en este mundo, tanto para las ubicaciones como para los personajes (…) Hay tantas ideas no sólo de la primera película sino especialmente de esta, donde pienso: ‘Es una idea realmente divertida e inteligente. No sé cómo encaja en esta historia en particular, pero debería usarse en algún momento’”, expresó Mann.