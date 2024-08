Integrante de Incubus anunció grandes sorpresas para Latinoamérica ¿Vendrán a Colombia?

Archivado en: • •

Incubus es una de las bandas más queridas del rock alternativo y del nu metal. El talento de esta agrupación ha permitido que gocen de un gran éxito a nivel mundial, desde sus inicios en la década de los ’90’s.

Ya sea desde el estudio, o en vivo, Incubus es de las bandas más mencionadas al hablar del rock en las épocas modernas del mismo.

Sin embargo, durante las últimas horas, el furor por esta agrupación se disparó a niveles inmensos, ante el posible anuncio de nuevos conciertos en el continente latinoamericano.

Actualmente, Incubus prepara una extensa gira que los llevará por varios territorios de Estados Unidos. Dicho recorrido dará inicio en la ciudad de Detroit, el próximo 23 de agosto.

Por otro lado, la banda a principios de este año, estuvo tocando por los territorios de Australia, Nueva Zelanda, y varios países de Asia.

Si se considera que ya estuvieron por Europa el año pasado, el siguiente gran mercado musical que les quedaría por visitar es Sudamérica.

La última vez que Incubus estuvo en el continente fue en el año 2017, cuando incluyeron visitas a países como Argentina, Brasil o Colombia.

En aquella vez, las visitas fueron a Rio de Janeiro, Buenos Aires, y Bogotá, siendo esta última en el Chamorro City Hall, el 17 de septiembre de aquel año.

Confirmando estas especulaciones, durante la mañana de este 13 de agosto, uno de los fundadores de Incubus, Michael Einziger, confirmó a través de su cuenta de X que pronto habrán grandes sorpresas para América Latina.

Big surprise coming for South America soon….. I apologize for it taking a little longer, but it will be worth it 😜 @IncubusBand

