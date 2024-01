Imágenes impactantes: hombre tenía un dolor en el hígado y le encontraron ‘gusanos planos’

Archivado en: •

Un caso médico inusual llamó la atención de la comunidad científica en el Hospital Sun Yat-sen, Guangzhou, China, cuando le hicieron un examen a un hombre de 70 años que se quejaba de un dolor en el hígado.

Según reveló el ‘New England Journal of Medicine’, el paciente había acudido previamente al médico quejándose de un dolor persistente en la zona del hígado. Al realizarse varios exámenes, estos revelaron la presencia de coledocolitiasis, dilatación del ducto biliar común y un adenocarcinoma localizado en el colon sigmoide, una forma de cáncer.

Le puede interesar: Expulsan jugador por meterle la mano “por Detroit” al rival y el video genera dolor

A pesar de estas condiciones, no se detectaron signos de metástasis a distancia, lo que llevó a los médicos a planificar una resección laparoscópica del tumor, junto con otros procedimientos.

Sin embargo, lo que dejó perplejos a los médicos fue lo que le encontraron al paciente justo cuando le estaban haciendo la colangioscopia, pues el hombre tenía cinco gusanos que se movían a lo largo de su tracto biliar.

Dos de estos gusanos fueron identificados como Clonorchis sinensis, un tipo de parásito hepático endémico en Asia oriental. El New England Journal of Medicine (NEJM) explicó que la infección por este parásito se produce generalmente al consumir peces o camarones de agua dulce crudos o mal cocidos, ingiriendo así larvas que se convierten en gusanos adultos en el tracto biliar, la vesícula biliar o el hígado.

Aunque la mayoría de las infecciones pueden ser asintomáticas, las crónicas pueden complicarse con colangiocarcinoma, aunque en este caso específico, el NEJM indicó que esta condición no estaba presente en el paciente.

Mire también: “Me dio un dolor en la parte baja”: Sexi enfermera divide opiniones por ajustados uniforme

El diagnóstico habitual de esta infección se realiza mediante la identificación de huevos de parásitos en muestras fecales, pero en este caso, la muestra del paciente arrojó resultados negativos.

Lo más impresionante del caso es que las imágenes de los gusanos moviéndose al interior del paciente se viralizaron en redes sociales, causando gran impresión entre los usuarios.

A 70-year-old man undergoing cholangioscopy to evaluate dilatation of the common bile duct was found to have flatworms in his biliary tract (shown in a video). Read the full clinical case: https://t.co/OK4X48EOne pic.twitter.com/lbSTv5jaqZ

— NEJM (@NEJM) December 30, 2023