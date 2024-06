Hinchas se metieron al campo de juego en la final de la Champions League en Londres

Archivado en: •

Este sábado en Londres se vivió la final de la Champions League, donde el Real Madrid y el Borussia Dortmund se estaban disputando el primer puesto, por lo que los dos equipos quieren poner su nombre en una de las copas más importantes del mundo. Sin embargo, el camino para llegar a esta etapa del juego no ha sido nada fácil, pues estuvieron frente a frente contra varios equipos importantes del fútbol europeo.

Cuando tan solo pasaron unos segundos después de que se diera el inicio del partido por parte del árbitro, algunos hinchas tomaron la decisión de meterse al campo de juego de Wembley, pues buscaban tomarse fotos con los jugadores del Real Madrid que se encontraban listos para empezar a disputar esta final.

De inmediato ingresó el personal de seguridad para poder sacar a las personas que estaban dentro de la cancha, por lo que los técnicos de ambos equipos mostraron su inconformismo y los hombres fueron retirados del estadio sin poder tomarse la fotografía y se dice que no tuvieron la oportunidad de ver el juego en vivo. Pues en ocasiones pasadas, cuando ingresan al campo de juego, son llevados por la Policía a las afueras del estadio y reciben una fuerte sanción por pausar un encuentro deportivo.

🚨Multiple pitch invaders in the first minute – including this idiot who ran the length and width of the pitch before being stopped!

Not a great look for Wembley security after the Euro 2020 final fiasco #UCLfinal pic.twitter.com/nZGWEsPCVO

— Neil Barker (@Mockneyrebel) June 1, 2024