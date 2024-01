Hinchas del Liverpool le inventaron canción a Luis Díaz; así suena

Archivado en: •

Luis Díaz se ha convertido en una de las figuras inmovibles del Liverpool, el colombiano ha sido uno de los jugadores clave durante la temporada y por su trabajo logró conquistar el corazón de los hinchas del club.

En el más reciente encuentro del Liverpool, Luis Díaz fue figura y marcó el segundo gol del equipo cuando el encuentro estaba finalizando. Con este le dio la tranquilidad al equipo en un partido bastante apretado contra el Arsenal por la FA Cup.

Luego del gol de Luis Díaz, los fanáticos no pudieron contener su emoción por lo que había hecho el colombiano en el partido. Por eso, durante la celebración por el triunfo, le dedicaron un cántico.

En un video que se volvió tendencia en redes sociales, se puede ver el momento en que un hombre está encima de un escenario e inicia a cantar sobre el ritmo de la canción ‘Bella Ciao’ cambiándole la letra.

En la letra inician a corear el nombre de Luis Díaz diciendo lo siguiente: “¡Él es Luis Dïaz, es de Barrancas y juega para el Liverpool!», cantan los hinchas del Liverpool a las afueras del estadio.

Esta canción cada vez se vuelve más popular en redes sociales entre los fanáticos del equipo y también todos los que siguen la carrera futbolística del colombiano Luis Díaz.

Después del triunfo que tuvo el Liverpool sobre el Newcastle y una de las figuras del juego fue Luis Díaz. El partido estuvo lleno de emociones, incluso para Klopp, quien mostró un evidente enojo en medio del partido. Las cámaras captaron su reacción airada hacia uno de los jugadores tras la pérdida de un balón cerca del área.

Lo que desató burlas fue la reacción de Luis Díaz desde el banquillo. El colombiano, que ya estaba en la zona de suplentes, no pudo contener la risa ante la furia momentánea de Klopp, quien se quitó la gorra y hasta intentó lanzarla.

Desde el banquillo, Díaz se miró con un miembro del cuerpo técnico y soltó una inesperada risa como producto de la reacción de Klopp. Este momento, que fue capturado por las cámaras del partido, causó toda clase de comentarios en redes.

Please look at Luis Diaz reaction to klopp wanting to throw his hat 😂😂 pic.twitter.com/gfYYShj8Ll

— * (@LiverpoolArena_) January 1, 2024