Guns N’ Roses anunció las primeras ciudades y fechas de su gira en 2025; ¿Colombia presente?

Guns N’ Roses anunció nuevo tour, y sus fanáticos en Colombia se ilusionan. Una de las bandas más potentes de la década de los ’80’s y ’90’s dio a conocer que volverá a la carga para el próximo año 2025.

Durante el pasado fin de semana, a través de sus redes sociales, la agrupación dio a conocer que prepara una nueva gira con la que recorrerán todo el mundo.

Este proyecto tendrá un nombre ciertamente polémico, pues la banda optó por llamarlo «Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things’, en una clara referencia a los constantes pedidos hacia la agrupación de un nuevo disco.

Guns N’ Roses anunció sus primeras fechas

El 9 de diciembre la agrupación dio a conocer que las primeras fechas y ciudades que visitará en 2025, durante este tour.

Este anuncio emocionó a varios, sin embargo, dejó a otros con algunas dudas al ver que su ciudad, al menos hasta ahora no está presente.

El cronograma de Guns N’ Roses para el próximo año presenta las siguientes ciudades:

Riad – Arabia Saudita – 23 de mayo

Abu Dhabi – Emiratos Arabes Unidos – 27 de mayo

Shekvetili – Georgia – 30 de mayo

Estambul – Turquía – 2 de junio

Coimbra – Portugal – 6 de junio

Barcelona – España – 9 de junio

Florencia – Italia – 12 de junio

Hradec Králové – República Checa – 15 de junio

Düsseldorf – Alemania – 18 de junio

Múnich – Alemania – 20 de junio

Birmingham – Reino Unido – 23 de junio

Londres – Reino Unido – 26 de junio

Aarhus – Dinamarca – 29 de junio

Trondheim – Noruega – 2 de julio

Estocolmo – Suecia – 4 de julio

Tampere – Finlandia – 7 de julio

Kaunas – Lituania – 10 de julio

Varsovia – Polonia – 12 de julio

Budapest – Hungria – 15 de julio

Belgrado – Serbia – 18 de julio

Sofía – Bulgaria – 21 de julio

Viena – Austria – 24 de julio

Ciudad de Luxemburgo – Luxemburgo – 28 de julio

Wacken – Alemania – 31 de julio

Como se puede ver, por el momento solo se han anunciado fechas para Europa. Aun así, se espera que próximamente la agrupación dé a conocer las ciudades de Norteamérica y Sudamérica próximamente.

A partir de esto, los fanáticos en Colombia esperan con entusiasmo para así poder ver a la banda que se presentó en el país por última vez en 2022.