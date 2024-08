Garbage cancela todos sus conciertos de 2024 tras lesión de Shirley Manson ¿Qué le pasó?

Archivado en: •

Garbage es una icónica banda de rock alternativo que se formó en 1993 en Madison, Wisconsin. Sus integrantes son Shirley Manson, la cantante escocesa, y los músicos estadounidenses Duke Erikson, Steve Marker y Butch Vig. Con su distintivo estilo que fusiona rock, pop y electrónica, Garbage ha logrado reconocimiento mundial, vendiendo millones de discos a lo largo de su carrera. Canciones como «Stupid Girl», «Only Happy When It Rains» y «I Think I’m Paranoid» se han convertido en éxitos emblemáticos de la banda.

Recientemente, los fanáticos de Garbage recibieron una triste noticia: la banda anunció la cancelación de todas las fechas restantes de su gira hasta 2024. El motivo de esta cancelación es una lesión que sufrió Shirley Manson, la carismática vocalista del grupo, durante su última gira por Europa. La noticia se difundió a través de una publicación en Instagram el jueves 1 de agosto.

En su comunicado, la banda explicó que la lesión de Manson requerirá una cirugía seguida de un período de rehabilitación, lo cual imposibilita su regreso a los escenarios en el corto plazo. Garbage expresó:

“Lamentamos profundamente anunciar la cancelación de todas nuestras fechas restantes para el resto del año debido a una lesión que Shirley sufrió en nuestra reciente gira por Europa y que requerirá cirugía y rehabilitación para corregirla”. Además, añadieron: «Esta no es una decisión que hayamos tomado a la ligera y pedimos disculpas a nuestros increíbles fanáticos y promotores que nos apoyan. Esperamos volver a tocar para todos ustedes en 2025», indica el comunicado.

Shirley Manson se pronuncia

Por su parte, Shirley Manson también se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales personales para compartir su desilusión por la cancelación de los conciertos. En un emotivo mensaje, escribió:

“Nadie está más devastada por esto que yo. Saben que seguiría adelante si pudiera”. La cantante, sin embargo, no proporcionó detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de su lesión ni sobre cómo ocurrió, dejando a muchos de sus seguidores preocupados y especulando sobre la gravedad de la misma.

La decisión de cancelar la gira no fue tomada a la ligera, especialmente considerando que afectó numerosas presentaciones importantes, incluyendo varios festivales masivos en Estados Unidos. Estos eventos no solo son significativos para la banda, sino también para los fanáticos que esperaban ver a Garbage en vivo después de tanto tiempo.

La respuesta de los seguidores en redes sociales ha sido de apoyo y comprensión hacia la banda, aunque también han expresado su tristeza y decepción por la cancelación de los conciertos. Aunque el anuncio ha sido un golpe duro tanto para Garbage como para sus seguidores, la esperanza de un regreso en 2025 mantiene el ánimo en alto. Los fans esperan con ansias la recuperación completa de Shirley Manson y el regreso de Garbage a los escenarios, donde podrán seguir ofreciendo la energía y pasión que siempre los ha caracterizado.