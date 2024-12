Gánese una alucinante caja de vinilos de Elton John: así puede participar

Elton John es uno de los artistas más importantes a nivel mundial, se convirtió en una leyenda y ha vendido más de 300 millones de discos en toda su carrera. Los fanáticos darían mucho dinero por poder tener uno de sus vinilos y en Radioacktiva, lo vamos a regalar.

El trabajo de Elton John ha sido halagado por décadas y miles de personas se identifican con sus canciones. En noviembre, el cantante anunció que lanzaría una edición especial de unos vinilos curados por él y también un libro.

Se trata de unas canciones seleccionadas por él que evidencia el viaje que ha tenido en su carrera, pasando por algunos de los clásicos.

En Radioacktiva tenemos un regalo para todos nuestros seguidores y solamente debe responder correctamente el siguiente quiz.

Este es el tracklist de la caja de vinilos:

TRACKLIST

Lado A

1. Monkey Suit Elton John and Leon Russell

2. Where To Now St. Peter ?

3. Mellow

4. The Ballad Of Danny Bailey (1909-34)

Lado B

1. Chameleon

2. Gone to Shiloh (Elton John and Leon Russell)

3. We All Fall In Love Sometimes

4. Too Low For Zero

Lado A

1. The Power with Little Richard

2. All That I’m Allowed

3. The Bridge

4. The New Fever Waltz

Lado B



1. Stones Throw From Hurtin’2. The North3. Hoop Of Fire4. Boogie PilgrimLado A1. Ticking2. Crystal3. All Quiet On The Western FrontLado B1. Tell Me When The Whistle Blows2. Freaks In Love3. Never Too Old Elton John and Leon Russell4. The Emperor’s New ClothesLado A1. House2. (Gotta Get A) Meal Ticket3. Understanding Women4. Shoot Down The MoonLado B1. Have Mercy On The Criminal2. Blues For Baby And Me3. My Quicksand4. Street Kids