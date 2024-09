Gafas para traducir en tiempo real: así es el nuevo producto inteligente de Meta

¿Se imagina viajar a un nuevo país, sin hablar el idioma y poder, a través de unas gafas, traducir lo que le dicen? Meta anunció novedades en las gafas inteligentes que desarrolla junto a Ray-Ban.

Esta innovadora tecnología incorpora ahora una función de traducción en tiempo real, lo que permitirá que las barreras lingüísticas desaparezcan o impidan la óptima comunicación. Con la inteligencia artificial integrada, estos dispositivos son capaces de traducir conversaciones en vivo entre varios idiomas, como inglés, español, francés e italiano.

¿Cómo funciona? Se pretende que las gafas capten el audio de la conversación y, casi al instante, proporcionen una traducción a través de un altavoz integrado, permitiendo a los usuarios comprender y responder a sus interlocutores sin necesidad de aplicaciones externas o dispositivos adicionales. Sin embargo, la actualización aún no está disponible.

→ Mire también: Inteligencia artificial pone a prueba su gusto musical y le dice qué tan malo es

A través del blog de Meta, la compañía afirma lo siguiente: “estamos agregando nuevas funciones de inteligencia artificial a los anteojos Ray-Ban Meta para ayudarte a recordar cosas como dónde estacionaste, traducir el habla en tiempo real, responder preguntas sobre cosas que estás viendo y más».

Todo va más allá de la simple traducción, Meta ha equipado a sus Ray-Ban con una serie de funciones adicionales que las convierten en una gran herramienta, entre sus funciones están:

• Recordatorios visuales: las gafas pueden capturar imágenes de lugares u objetos importantes y enviar una notificación al teléfono para recordar al usuario esa información.

• Llamadas: realizar y recibir llamadas de forma cómoda y discreta.

• Escaneo de códigos QR: acceder rápidamente a información o servicios en línea simplemente escaneando un código QR.

• Control por voz de Spotify: puede disfrutar de su música favorita con comandos de voz.

“Estamos avanzando en nuestras asociaciones con Spotify y Amazon Music y agregando otras nuevas con Audible y iHeart para brindarte más formas de escuchar”, también contaron.

Le puede interesar: Crean gafas inteligentes para que no se distraiga mientras trabaja

Existen tres tipos de presentaciones y según los portales oficiales cuestan:

• Wayfarer: $329 USD – $1.372.180 COP

• Skyler: $299 USD – $1.247.057 COP

• Headliner: $329 USD – $1.372.180 COP

Cabe resaltar que salen más baratas por la página de Meta que por la de la marca de gafas.

Por otro lado, durante el Meta Connect 2024, el evento anual de la compañía, anunciaron un nuevo diseño que estará limitado con solo 7.500 unidades disponibles, esta edición se vende por 429 dólares, 100 dólares más que la versión en negro estándar, pues tiene un marco transparente, aproximadamente $1.790.105 COP.

Puede que con las nuevas modificaciones en las que se trabaja, suba el precio de estas gafas que pasarán a ser una gran herramienta y compañero de viaje.

The news is out—catch up on the announcements we dropped yesterday pic.twitter.com/I3Z9Ycthc6

— Meta (@Meta) September 26, 2024