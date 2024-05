Archivado en: •

Después de varios escándalos y de estar intermitente en redes sociales, Fredy Guarín reapareció y reveló los difíciles momentos por los que ha estado pasando en los últimos años. En entrevista con Semana, el exfutbolista colombiano habló sobre su adicción al alcohol y cómo esta lo llevó a tomar malas decisiones.

Guarín, reconocido por ser uno de los futbolistas más importantes de la Selección Colombia, terminó con su carrera deportiva en 2021 cuando salió de Millonarios. Desde entonces, a Fredy se le vio pasando por momentos difíciles, principalmente por culpa del alcohol.

“En algún momento lo tenía que explicar. No es una obligación, pero sí hay gente que tiene un cariño enorme por Guarín. Familiares, hinchas, clubes. La verdad fue que me desvié. Mi decisión fue aferrarme al alcohol, muchos errores cometí, malas decisiones, herí a mucha gente, hice sentir mal a mis allegados, mi círculo social, familiares. El alcohol siempre fue el peor detonante para todo lo que vieron ustedes”, expresó Fredy en entrevista con Semana.

Según reveló el exfutbolista, su peor momento llegó tras su salida de Millonarios, pues fue ahí cuando tocó fondo en su adicción al alcohol.

“Cuando salí de Millonarios fue el punto más profundo que toqué porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos. Perdí muchas cosas de valor sentimental”, reveló Guarín.

Fue tal la decadencia en la que cayó Guarín por culpa del alcohol, que el exfutbolista perdió su matrimonio con Andreina Fallo y hasta se alejó de sus hijos. Sin embargo, solo fue hasta hace poco, que Fredy aceptó su adicción al alcohol y decidió rehabilitarse.

Así se está rehabilitando Fredy Guarín tras adicción al alcohol

En medio de la entrevista con Semana, Fredy Guarín reconoció que es 100% alcohólico y que es “un adicto en recuperación”. Actualmente, el exfutbolista se encuentra en un proceso de sanación y limpieza con la que espera recuperar a su familia y a sus hijos.

“Estoy en el proceso de recuperar a mis tres hijos. Están en su espacio. Yo respeto mucho también las decisiones que de alguna u otra forma hayan tomado. A mis hijos los amo y estuve pagando por un tiempo. Ya sé cuál no es el camino y que el camino es Dios que me fortalece cada día y una vida sobria, sana, para poderles dar todo limpio y un amor infinito que tengo con mis hijos”, contó el exfutbolista.

Finalmente, Fredy comentó cómo ha sido este proceso de rehabilitación, en el cual ha estado acompañado de un equipo de psicólogos, psiquiatras y entrenadores.

“Me tuve que internar. Pero, principalmente, me tocó rendirme, entregarme a Dios y pedirle perdón. Todo empezó desde lo espiritual. Le pedí que me mandara las personas adecuadas y a esos ángeles para que puedan guiarme en este proceso, y me las mandó. No ha sido fácil porque me tocó volver al principio, identificar lo que me hacía mal y poder sanar, también perdonarme. Luego, llegó la desintoxicación. El fútbol me enseñó a ser disciplinado y a trabajar. Del tiempo que llevo en esto no voy a hablar, pero les aseguro que de las 24 horas del día estoy trabajando diez con un grupo muy completo de psicólogos, psiquiatras y entrenadores”, detalló el exfutbolista de Millonarios.