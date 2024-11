Fecha y hora exacta en la que se estrena el capítulo 2 de ‘Dune: La Profecía’

La serie es una precuela de las películas de ‘Dune’ que se desarrolla diez mil años antes del ascenso de Paul Atreides, personaje de Timothée Chalamet. Se encuentra basada en ‘Sisterhood of Dune’, una novela publicada por Brian Herbert y Kevin J. Anderson en 2012. Donde dos hermanas de la Casa Harkonnen establecen una secta legendaria que pasará a conocerse como las Bene Gesserit, con el objetivo de luchar contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad.

Jordan Goldberg, productor ejecutivo de la serie, mencionó que “hay tantas cosas por explorar en este universo. Nuestros personajes son increíblemente complejos, y sus decisiones, sus historias de fondo y sus motivaciones nos dan mucho potencial para más historias”.

Le puede interesar: Películas más taquilleras del 2024 según IMDb: ¿Deadpool 3 está en la lista?

¿Cuándo se estrenan los capítulos de ‘Dune: La Profecía’ en Colombia?

La serie se encuentra disponible en Max, la plataforma de streaming. Estrenará un capítulo semanalmente cada domingo a las 9:00 p.m. a la hora de Colombia.

Capítulo 1: domingo 17 de noviembre de 2024 a las 9:00 p.m.

Capítulo 2: domingo 24 de noviembre de 2024 a las 9:00 p.m.

Capítulo 3: domingo 1 de diciembre de 2024 a las 9:00 p.m.

Capítulo 4: domingo 8 de diciembre de 2024 a las 9:00 p.m.

Capítulo 5: domingo 15 de diciembre de 2024 a las 9:00 p.m.

Capítulo 6: domingo 22 de diciembre de 2024 a las 9:00 p.m.

Le puede interesar: ¿Habrá ‘Gladiador 3’? Ridley Scott, director de la saga de películas, reveló sus planes

¿Quiénes hacen parte del elenco de la serie?

Emily Watson como Valya Harkonnen

Olivia Williams como Tula Harkonnen

Jodhi May como la Emperatriz Natalya

Travis Fimmel como Desmond Hart

Mark Strong como el Emperador Javicco Corrino

Sarah-Sofie Boussnina como la Princesa Yne

Shalom Brune-Franklin como Mikaela

¿Cuándo se estrena la tercera película de Dune?

Denis Villeneuve, guionista y director de cine, afirmó que la tercera entrega de la historia se encuentra en “zona de escritura”. Se espera que la nueva película lleve a la pantalla grande ‘El mesías de Dune’, segundo libro de la saga de Frank Herbert.

“El guión está casi terminado, pero no está terminado. Llevará un poco de tiempo. Está el sueño de hacer una tercera película… Tendría todo el sentido para mí», afirmó Villeneuve.

El tiempo que lleva la realización de este tipo de películas puede ser demasiado, por lo que el director no se ha animado a dar una fecha aproximada. Pero lo más probable es que esta se estrene en algún momento de 2026.

«Digamos que pensé que después de la segunda parte me tomaría un descanso, que me iría al bosque y me quedaría ahí un tiempo para recuperarme. Pero el bosque no me está sentando bien y volveré a colocarme detrás de la cámara antes de lo que pensaba. Eso es todo lo que puedo decir», añadió.