Estos son los electrodomésticos que no debería conectar a una regleta; aumenta el consumo

Hoy en día, contar con una regleta eléctrica o también llamada multitoma, en casa es fundamental, ya que permite conectar múltiples dispositivos a una sola toma de corriente. Las regletas no solo ofrecen practicidad, sino que también ayudan a prevenir sobrecargas de tensión, lo que las hace muy populares. Además, incluyen un interruptor que facilita el encendido y apagado de varios aparatos, contribuyendo a reducir el consumo de energía.

Sin embargo, no todos los electrodomésticos son aptos para conectarse a una regleta. Aunque estas herramientas son muy útiles en espacios como oficinas, cocinas y habitaciones con pocos enchufes, ciertos aparatos pueden causar problemas si se conectan de esta manera.

¿Qué electrodomésticos no se deben conectar a una regleta?

Por ejemplo, los electrodomésticos de alto consumo energético, como hornos, aires acondicionados, lavadoras y secadoras, deben tener su propio enchufe. Conectar estos dispositivos a una regleta puede provocar sobrecargas y aumentar el riesgo de accidentes como incendios.

El fenómeno conocido como consumo fantasma es otro factor a considerar. Este se refiere al consumo de energía que ocurre cuando los dispositivos están conectados pero no en uso activo, como ocurre con televisores, computadoras y decodificadores. Aunque este consumo es mínimo, se acumula con el tiempo y contribuye al gasto energético.

Mantener la regleta encendida también implica un pequeño consumo de energía. Una solución eficiente para mitigar este impacto es utilizar regletas inteligentes que permiten programar su apagado en horarios específicos, especialmente cuando los dispositivos no están en uso.

¿Qué electrodomésticos sí son aptos para conectar una regleta?

Las regletas son ideales para dispositivos de bajo consumo que se pueden apagar con frecuencia, como consolas de videojuegos, teléfonos y tablets. No obstante, es crucial no sobrecargarlas con aparatos que demandan mucha electricidad. Según Computer Hoy, usar una regleta convencional para estos dispositivos puede ser seguro, pero es importante no abusar.

Por otro lado, aparatos de cocina como freidoras de aire, tostadoras y cafeteras pueden conectarse a una regleta y desconectarse cuando no estén en uso, ya que no requieren un funcionamiento continuo. Sin embargo, la nevera es un electrodoméstico que siempre debe estar conectada a un enchufe individual para garantizar la correcta conservación de los alimentos.