Esta es la banda de la que Slash casi hace parte antes de Guns N’ Roses ¿Qué pasó?

Archivado en: •

Saul Hudson, más conocido como Slash, es una figura legendaria en el mundo del rock. Reconocido principalmente por su trabajo como guitarrista principal de Guns N’ Roses, Slash ha dejado una huella imborrable en la historia de la música.

Su estilo de guitarra, caracterizado por un sonido potente, melódico y con fuertes influencias del blues, lo ha convertido en uno de los guitarristas más admirados de todos los tiempos.

Le puede interesar:El día en que Slash tuvo una psicosis y aseguró ver extraterrestres que lo perseguían

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Slash (@slash)

Desde su llegada a Guns N’ Roses a mediados de los años 80, Slash se convirtió en un elemento fundamental de la banda. Su participación en álbumes seminales como «Appetite for Destruction» y «Use Your Illusion I & II» lo catapultó a la fama mundial. Sus solos memorables y su imagen icónica, con su característico sombrero de copa, lo convirtieron en un símbolo del rock and roll.

Tras su salida de Guns N’ Roses, Slash continuó explorando nuevos proyectos musicales. Formó Velvet Revolver junto a otros ex miembros de Guns N’ Roses y Stone Temple Pilots, y también lideró su propia banda, Slash’s Snakepit. Además, ha desarrollado una exitosa carrera en solitario, colaborando con una amplia gama de artistas y lanzando varios álbumes aclamados por la crítica.

Necesita saber: Slash conmueve las redes sociales con su mensaje de despedida a Aerosmith ¿Qué dijo?

La banda a la que Slash casi se une: no pasó la audición

Recientemente, salió a la luz un dato que pudo haber cambiado por completo toda la trayectoria del famoso guitarrista. La revelación en concreto es que Slash pudo haber sido parte de Poison antes de entrar en Guns N’ Roses.

Una reciente entrevista concedida por Brett Michael, cantante de la formación a Louder Sound dejó en claro que de no ser porque el músico, reconocido por su sombrero de copa, no pasó la audición, la historia pudo haber sido otra.

Ver también: Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, reveló su disco favorito en la carrera de AC/DC

“Hicimos algunas audiciones y el tipo que realmente me gustaba era Slash. Esto fue antes de que estuviera en Gunsm obviamente, pero tenía el mismo aspecto, entonces, era muy guay. Tenía ese aire a los Rolling Stones que aún conserva. Vino a nuestro local de ensayo y tocó todas las canciones que teníamos, con todas las notas perfectas. Era puro rock’n’roll”.

Finalmente, la manera de actuar de los candidatos y la aparición del primer hit de la agrupación, hicieron que la balanza se inclinara hacia un lado en específico.