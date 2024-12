Este fue el disco de rock más vendido en todo el 2024: es considerado de los mejores de la historia

El rock es uno de los géneros más grandes en la historia de la música. La cantidad de canciones, artistas y álbumes exitosos de este estilo son innumerables, gracias a su extensa trayectoria en la industria.

Año tras año, son cada vez más las bandas y estrellas individuales que lanzan nuevo material que permite disfrutar del rock, y explorar nuevas manera de hacer ‘headbanging’.

Este 2024 no fue la excepción, y muestra de ello fue el ‘From Zero’ de Linkin Park, el ‘Dark Matter’ de Pearl Jam, o incluso el ‘Songs of a Lost World’ de The Cure.

El disco de rock más vendido de 2024

Sin embargo, algo que sorprendería a muchos es el hecho de que ninguno de ellos fue parte de los más vendidos de 2024.

Es más, el disco de rock más vendido de este año fue lanzado hace mucho tiempo atrás, y para muchos es una producción legendaria.

Según una lista publicada por Billboard recientemente, donde se pueden ver los discos organizados por ventas y demanda por streaming, el disco de rock más vendido fue el ‘Rumours’ de Fleetwood Mac.

Esta producción de la banda es, para muchos, una de las más grandes en la historia del género, gracias a su calidad y trasfondo.

Incluso, este álbum dejó grandes clásicos para la historia del rock, como fue el caso del mítico ‘Dreams’, lanzado dentro de este ‘tracklist’.

La particularidad de esta aparición en el ranking, es el hecho de que el ‘Rumours’ de Fleetwood Mac fue lanzado en 1977.

Además, es resaltable el hecho de que luego de este lanzamiento, Fleetwood Mac realizó 6 producciones más de estudio.

¿Por qué es tan especial este disco?

Para el momento de aquel lanzamiento, Fleetwood Mac atravesaba varios cambios. La agrupación presentaba la llegada de Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, lo que representó un vuelco a la banda.

Curiosamente, ‘Rumours’ fue el primer disco en mostrar esto de manera clara. Sin embargo, lo más llamativo es el hecho de que en el proceso de grabación existieron fuertes tensiones entre los miembros de la banda.

Esto hacía que el lanzamiento fuera sumamente atractivo para los críticos, los cuales aplaudieron este álbum, al punto de que hoy sigue siendo bastante apreciado.

En esta lista de Billboard también se puede destacar el ‘Diamonds’ de Elton John en el puesto 35, y el ‘Greatest Hits’ de Queen en el lugar 47.